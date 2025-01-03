  1. Realting.com
  Wohnung in einem Neubau 2 Schlafzimmer Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Finestrat

Finestrat, Spanien
$517,980
24
ID: 27817
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Dorf
    Finestrat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2023

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Moderne 2-Zimmer-Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Finestrat an der Costa Blanca

Diese 2-Zimmer-Wohnung mit atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer befindet sich in Finestrat, Costa Blanca, einer malerischen Stadt an der spanischen Costa Blanca in der Provinz Alicante. Bekannt für seine einzigartige Kombination aus Bergen und Meer, bietet es einen atemberaubenden Blick auf die Mittelmeerküste und den ikonischen Berg Puig Campana an. Das historische Zentrum der Stadt bietet charmante, enge Gassen mit farbenfrohen Häusern, während die Küstenregion, Cala de Finestrat, mit einem wunderschönen Sandstrand aufwartet an.

Finestrat ist ein beliebtes Ziel für Outdoor-Enthusiasten und bietet Wanderwege, Golfplätze und die Nähe zum pulsierenden Nachtleben und den Einkaufsmöglichkeiten von Benidorm. Mit seinem milden mediterranen Klima ist es das ganze Jahr über ein Reiseziel für Touristen und Einwohner, die eine Mischung aus natürlicher Schönheit und modernen Annehmlichkeiten suchen.

Die Anlage erstreckt sich über 27.000 m² und bietet luxuriöse Annehmlichkeiten wie mehrere Schwimmbäder, ein beheiztes Hallenbad, angelegte Gärten, einen Fitnessbereich und Paddle-Tennisplätze.

Die Wohnungen in Finestrat, die zum Verkauf stehen, verfügen über moderne Küchen, Klimaanlagen und großzügige Terrassen. Diese Häuser vereinen modernes Design mit mediterranem Charme und eignen sich perfekt zum Entspannen und für Unterhaltung.

Die Bewohner genießen einfachen Zugang zu Stränden, Einkaufszentren, Golfplätzen und dem Flughafen Alicante.


ALC-00986

Finestrat, Spanien
