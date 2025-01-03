Touristenkomplex Neubau-Stadthäuser mit freiem Blick in Torreblanca, Fuengirola

Neue Stadthäuser in einem beliebten Wohngebiet in Fuengirola an der Costa del Sol

Diese neue Wohnanlage befindet sich in der bekannten Gegend von Fuengirola, Málaga. Fuengirola ist eine lebendige Küstenstadt im Herzen der Costa del Sol in Südspanien. Die Stadt ist für ihre Sandstrände, ihre belebte Promenade und ihre einladende Atmosphäre bekannt und ein beliebtes Reiseziel für Touristen und Auswanderer.

Das Projekt befindet sich in einem schönen Wohnviertel von Fuengirola namens Torreblanca. Die Häuser zum Verkauf in Fuengirola, Málaga, sind nur 2 km von den Sandstränden und 5 km vom Stadtzentrum entfernt, wo Sie Geschäfte, Restaurants, Apotheken usw. für den täglichen Bedarf finden. Der internationale Flughafen Málaga ist 20 km entfernt. Die berühmte Stadt Marbella ist nur 36 km von diesem Projekt entfernt.

Es handelt sich um eine Siedlung mit 19 modernen Stadthäusern in unterschiedlicher Ausrichtung. Es gibt einen gepflegten Gemeinschaftsgarten und einen Außenpool mit Liegewiese. Die Bewohner können sich auf eine großzügige Dachterrasse mit atemberaubendem Meerblick freuen. Jede Wohneinheit verfügt über einen privaten Außenstellplatz.

Diese dreistöckigen Stadthäuser bieten helle, offene Innenräume mit hochwertiger Ausstattung an. Im Erdgeschoss befinden sich ein geräumiges Wohnzimmer und eine Küche, die mit dem schönen privaten Garten verbunden sind. Im ersten Stock befinden sich 3 geräumige Schlafzimmer mit Einbauschränken, eines davon mit eigenem Bad. Jedes Stadthaus wird mit einer Küche geliefert, die mit einem Herd, einem Backofen, einer Dunstabzugshaube, einer Spüle und einem Wasserhahn ausgestattet ist.

AGP-00945