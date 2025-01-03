  1. Realting.com
Touristenkomplex Neubau-Stadthäuser mit freiem Blick in Torreblanca, Fuengirola

Fuengirola, Spanien
von
$542,702
14
ID: 27799
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Stadt
    Fuengirola

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    3

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Neue Stadthäuser in einem beliebten Wohngebiet in Fuengirola an der Costa del Sol

Diese neue Wohnanlage befindet sich in der bekannten Gegend von Fuengirola, Málaga. Fuengirola ist eine lebendige Küstenstadt im Herzen der Costa del Sol in Südspanien. Die Stadt ist für ihre Sandstrände, ihre belebte Promenade und ihre einladende Atmosphäre bekannt und ein beliebtes Reiseziel für Touristen und Auswanderer.

Das Projekt befindet sich in einem schönen Wohnviertel von Fuengirola namens Torreblanca. Die Häuser zum Verkauf in Fuengirola, Málaga, sind nur 2 km von den Sandstränden und 5 km vom Stadtzentrum entfernt, wo Sie Geschäfte, Restaurants, Apotheken usw. für den täglichen Bedarf finden. Der internationale Flughafen Málaga ist 20 km entfernt. Die berühmte Stadt Marbella ist nur 36 km von diesem Projekt entfernt.

Es handelt sich um eine Siedlung mit 19 modernen Stadthäusern in unterschiedlicher Ausrichtung. Es gibt einen gepflegten Gemeinschaftsgarten und einen Außenpool mit Liegewiese. Die Bewohner können sich auf eine großzügige Dachterrasse mit atemberaubendem Meerblick freuen. Jede Wohneinheit verfügt über einen privaten Außenstellplatz.

Diese dreistöckigen Stadthäuser bieten helle, offene Innenräume mit hochwertiger Ausstattung an. Im Erdgeschoss befinden sich ein geräumiges Wohnzimmer und eine Küche, die mit dem schönen privaten Garten verbunden sind. Im ersten Stock befinden sich 3 geräumige Schlafzimmer mit Einbauschränken, eines davon mit eigenem Bad. Jedes Stadthaus wird mit einer Küche geliefert, die mit einem Herd, einem Backofen, einer Dunstabzugshaube, einer Spüle und einem Wasserhahn ausgestattet ist.


AGP-00945

Standort auf der Karte

Fuengirola, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Realting.com
