  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Romaskinskoe selskoe poselenie
  4. Hüttendorf Vuoksaari

Hüttendorf Vuoksaari

Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$65,665
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32784
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 5140
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 30.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Käkisalmi District
  • Stadt
    Romaskinskoe selskoe poselenie

Standort auf der Karte

Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$29,114
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Hüttendorf Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$30,760
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$154,356
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$35,554
Sie sehen gerade
Hüttendorf Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russland
von
$65,665
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Alle anzeigen Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$35,834
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$108,635
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lintulovo
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$98,397
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen