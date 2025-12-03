  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Pruszków County
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Pruszkow County, Polen

gmina Raszyn
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Slomin, Polen
von
$235,303
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
BUYER macht keine KOMMISSION!Wir laden Sie ein, ein Haus in einer neuen Investition in der Nähe von Warschau zu kaufen.Moderne, sorgfältig gestaltete Schnitthäuser, bieten Komfort und Privatsphäre für die ganze Familie.Angebot Perfekt für diejenigen, die eine Pause von der Hektik der Stadt m…
LOCO REAL ESTATE
Hüttendorf Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Storchennest, Polen
von
$302,777
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Noch 1 Haus zum Verkauf. (Es gibt 13 Häuser in der Anlage). Komfortables Haus mit 3 Schlafzimmern, einem großen Wohnzimmer, einer Garage und einem Grundstück von 350 m2 Haus - 122 m2; Grundstück - 350 m2 Lieferung – Dezember 2024 Wohnkomplex Spring Park – Dies ist eine Kombination …
LOCO REAL ESTATE
