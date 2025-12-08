  1. Realting.com
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Warschau, Polen
von
$400,054
Etagenzahl 2
Fläche 147–148 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir möchten Sie einladen - neue, fertige Doppelhaushälften zum Verkauf. VERÖFFENTLICHUNGEN VON DEVELOPER - NO PCC UND NO KOMMISSION.Häuser von Immobilienentwickler werden in Entwicklerstandard geliefert, d.h. Innenräume, die auf eigene Faust oder mit individuellen Optionen der schlüsselferti…
James House
Clubhaus Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Warschau, Polen
von
$168,592
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Wir laden Sie ein, eine Wohnung in einer modernen Investition in der Wołoska/Marynarska-Straße gegenüber dem Westfield Mokotów zu kaufen. Das Gebiet verbindet die funktionale Modernität von Służewiec mit der Nähe zu Parks und städtischen Attraktionen des alten Mokotów. Investitionsvorteile: …
LOCO REAL ESTATE
Clubhaus Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Warschau, Polen
von
$165,451
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Wir laden Sie ein, Wohnungen vom Entwickler mit Unterstützung der –-Agentur ohne PCC-Steuer zu erwerben! Keine Kommission Agenturen. 2026 4 Q Fälligkeitsdatum.   Preise: 653.000 Zlau - 2.579.000 Zlau Minimalistisches Haus mit 86 Wohnungen unterschiedlicher Größe – von 26 bis 139 qm und…
LOCO REAL ESTATE
OneOne
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Warschau, Polen
von
$134,459
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
Wola ist ein modernes und selbstbewusstes Viertel von Warschau, voller Leben und Attraktionen. Die vorgeschlagene Investition zeichnet sich durch ihr ursprüngliches architektonisches Design in Form eines Kaskadenblocks aus. Der höhere Teil des Gebäudes, der charakteristische Turm, der ein S…
LOCO REAL ESTATE
