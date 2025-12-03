  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Landkreis Posen
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Landkreis Posen, Polen

gmina Kornik
1
gmina Tarnowo Podgorne
1
gmina Swarzedz
1
Stadthaus Lusowo
Lusowo, Polen
von
$243,930
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Hüttendorf Homes in Radzewo
Radzewo, Polen
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
New Homes in Radzewo – Kowalska Street (Wielkopolska Region) Size: from 52.41 m² to 78.00 m² Status: Completed – Ready to move in ✅ INVESTMENT OVERVIEW A boutique development consisting of just 5 homes, located in a quiet, green area of Radzewo. It’s an excellent option for those who…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Hüttendorf New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Rabowice, Polen
von
$162,732
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Eine moderne, intime Entwicklung von 26 Häusern in einer ruhigen, grünen Gegend von Rabowice. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die Frieden und Privatsphäre schätzen, während Sie in der Nähe von Poznań bleiben.Jedes Haus ist mit Funktionalität und Komfort im Kopf und verfügt üb…
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
