Stadthaus Botanica Konstancja

Botanica Konstancja ist ein intimes, geschlossenes Anwesen mit luxuriösen Doppelhaushäusern, die nach Premium-Standards gebaut wurden und sich in der 64 Wczasowa Street in der angesehenen Stadt Konstancin-Jeziorna befinden (nur 30 Minuten vom Zentrum von Warschau entfernt).

Das von Citybud entwickelte Projekt zeichnet sich durch seine einzigartige Architektur, durchdachte Layouts und die unmittelbare Nähe zum PAS Botanischen Garten in Powsin aus.

Hauptvorteile des Botanica Konstancja Estate: