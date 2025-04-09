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Stadthaus Botanica Konstancja

Konstancin Jeziorna, Polen
von
$583,533
von
$2,372/m²
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ID: 39821
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Polen
  • Region / Bundesland
    Woiwodschaft Masowien
  • Nachbarschaft
    Piaseczno County
  • Stadt
    gmina Konstancin Jeziorna
  • Stadt
    Konstancin Jeziorna
  • Adresse
    Wczasowa, 64

Über den Komplex

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Botanica Konstancja ist ein intimes, geschlossenes Anwesen mit luxuriösen Doppelhaushäusern, die nach Premium-Standards gebaut wurden und sich in der 64 Wczasowa Street in der angesehenen Stadt Konstancin-Jeziorna befinden (nur 30 Minuten vom Zentrum von Warschau entfernt).

Das von Citybud entwickelte Projekt zeichnet sich durch seine einzigartige Architektur, durchdachte Layouts und die unmittelbare Nähe zum PAS Botanischen Garten in Powsin aus.

Hauptvorteile des Botanica Konstancja Estate:

  • Geräumige Häuser mit einer Gesamtfläche von 246 m2 bis 260 m2, mit privaten Gärten und einer integrierten Garage für zwei Autos.

  • Einzigartiges Wohnzimmer mit einer Höhe von bis zu 6 Metern und großen Panoramafenstern, die den Innenraum mit natürlichem Licht füllen.

  • Funktionsaufbau: Erdgeschoss mit einer Wohnzone, erster Stock mit 3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern sowie einem zusätzlichen Dachboden (ca. 78 m2) für eine individuelle Anordnung.

  • Große Terrassen und private Gärten sorgen für Privatsphäre und viel Platz für Entspannung im Freien.

  • Ausgezeichnete Lage: Nähe zur American School of Warsaw (2 km), Sportanlagen, der Sole-Graduierungsturm und schneller Zugang zu Warschau.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Haus
Fläche, m² 246.9
Preis pro m², USD 2,657
Wohnungspreis, USD 655,806

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Konstancin Jeziorna, Polen
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