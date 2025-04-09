Stadthaus Botanica Konstancja

Botanica Konstancja ist ein intimes, geschlossenes Anwesen mit luxuriösen Doppelhaushäusern, die nach Premium-Standards gebaut wurden und sich in der 64 Wczasowa Street in der angesehenen Stadt Konstancin-Jeziorna befinden (nur 30 Minuten vom Zentrum von Warschau entfernt).
Das von Citybud entwickelte Projekt zeichnet sich durch seine einzigartige Architektur, durchdachte Layouts und die unmittelbare Nähe zum PAS Botanischen Garten in Powsin aus.
Hauptvorteile des Botanica Konstancja Estate:
Geräumige Häuser mit einer Gesamtfläche von 246 m2 bis 260 m2, mit privaten Gärten und einer integrierten Garage für zwei Autos.
Einzigartiges Wohnzimmer mit einer Höhe von bis zu 6 Metern und großen Panoramafenstern, die den Innenraum mit natürlichem Licht füllen.
Funktionsaufbau: Erdgeschoss mit einer Wohnzone, erster Stock mit 3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern sowie einem zusätzlichen Dachboden (ca. 78 m2) für eine individuelle Anordnung.
Große Terrassen und private Gärten sorgen für Privatsphäre und viel Platz für Entspannung im Freien.
Ausgezeichnete Lage: Nähe zur American School of Warsaw (2 km), Sportanlagen, der Sole-Graduierungsturm und schneller Zugang zu Warschau.