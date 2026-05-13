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Studio-Wohnungen mit Bergblick kaufen in Tatlisu Belediyesi, Nordzypern

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Akanthou, Nordzypern
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Studio 1 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
PRESTIGIÖSES WOHNEN & INVESTITION MIT HOTELKONZEPT Dieses prestigeträchtige Wohnprojekt in …
$176,563
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Immobilienangaben in Tatlisu Belediyesi, Nordzypern

mit Garten
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