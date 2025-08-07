Villa Gotovaa villa v Kirenii Rassrocka plateza na 84 mesaca

Villa 3+1 mit herrlichem Berg- und Meerblick zum Verkauf in Kyrenia Karaolanola!

Du hast dein Traumhaus gefunden! Diese einzigartige Villa umgeben von Natur und Meer erwartet Sie in Karaolanola, einer der beliebtesten Regionen von Kyrenia. Diese brandneue Villa mit drei Schlafzimmern, sofort einzugbereit, bietet Komfort und Eleganz.

Merkmale der Villa:

- Schöne Aussicht - genießen Sie ruhige Momente auf den großen Terrassen mit Blick auf die Berge und das Meer.

- Eine komplett neue Villa, die bereit ist, sich zu bewegen, entsprechend den neuesten Trends im Bau und Design.

- Raum und Komfort: 3 geräumige Schlafzimmer, geräumiges Wohnzimmer, moderne Küche und stilvolle Badezimmer.

- Der türkische Titel ist ein Eigentum mit einem hohen Investitionswert, den Sie mit Vertrauen kaufen können.

*Zentrale Lage: nur wenige Minuten vom Zentrum von Kyrenia, Geschäften, Restaurants und Strände.

- In der Nähe des Meeres: Genießen Sie den Strand nur 200 m entfernt.

- Option mit Pool: Es gibt die Möglichkeit, Ihren Komfort zu erhöhen, indem Sie einen zusätzlichen privaten Pool bestellen.

- Große Balkone und Terrasse: 1 große Dachterrasse und 2 große Balkone im 2. Stock.

Grillplatz: Eingebauter Grill auf der Dachterrasse im Freien

Details:

- Fläche: 265 qm

Anzahl der Zimmer: 3 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer.

- Badezimmer: 2 moderne Badezimmer.

- Toilette: 3 Toiletten

Küche: Voll ausgestattete moderne offene Küche.

- Garten: Privater Garten.

- Parkplatz: Privatparkplatz.

Diese Villa ist ein ruhiger und friedlicher Wohnraum, der mit der Natur verbunden ist. Und gleichzeitig eine zuverlässige Investition, die dank seiner erfolgreichen Lage im Preis wachsen wird.

- Komfortable Verkehrsanbindung: in der Nähe des Stadtzentrums und der Hauptstraßen.

Diese Villa befindet sich in einem der schönsten Orte von Kyrenia Karaolanol und bietet Ihnen und Ihren Liebsten ein Leben voller Luxus und Komfort.

Zahlungsplan: einmalige Gelegenheit für Raten für eine fertige Villa!

60% Anzahlung und die restlichen 40% für 84 Monate ohne 0 Prozent!

Preis: £368,500 und £385,500 (variable from villa location)

Pool gegen eine zusätzliche Gebühr von £35.000