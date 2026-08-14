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Mehrstöckige Wohnungen in Lapithos, Nordzypern

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/3
Sunning Well - Apartment 2+1 mit Dachterrasse | LaptaEntdecken Sie eine gemütliche Zwei-Zimm…
$96,299
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