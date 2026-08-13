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Langfristige Miete von wohnungen in Girne District, Nordzypern

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Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Agios Amvrosios
3
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Wohnung 2+1 zu vermieten im Komplex SEA TERRA ESENTEPE mit Meerblick | Pool und Fitnessraum …
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Wohnung 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
🏡 2+1 Wohnung in Nordzypern mit Dachterrasse und MeerblickDie Vermietung von Immobilien in N…
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Wohnung 3 zimmer in Chartzia, Nordzypern
Wohnung 3 zimmer
Chartzia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Mieten Sie ein stilvolles 2+1 Penthouse neben dem Golfclub!Ein idealer Ort für Liebhaber von…
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Mazur EstateMazur Estate
Wohnung 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
3+1 Apartment Rent in Girne Centre - geräumige Unterkunft in Nordzypern mit Swimmingpool und…
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Wohnung 4 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 4 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Nordzypern Eigentum: 3 + 1 Seevermietung in Esentepe mit Garten und Resort-InfrastrukturDie …
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Wohnung 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Nordzypern Immobilienvermietung: neues 1+1 Apartment mit direktem Meerblick im Viking Sunset…
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