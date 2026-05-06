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Villen mit Bergblick kaufen in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

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Famagusta
10
Enkomi
8
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen am Meer zum Verkauf in Küçükerenköy, Gazimağusa Die Villen befinden sich…
$1,08M
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Immobilienangaben in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

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