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Duplexes mit Swimmingpool in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern

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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Dipkarpaz, Nordzypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Dipkarpaz, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
NordzypernDie Karpas Halbinsel. Mit jedem Atemzug werden Sie in der sauberen Luft von Deepca…
$163,411
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Immobilienangaben in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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