Heute werden wir uns mit der Geschichte vertraut machen Julia Perera – eine Russin, die am anderen Ende der Welt, in Australien, ihr Zuhause gefunden hat. Sie teilte mit uns ihre Erfahrungen bei der Anpassung an die australische Kultur, sprach über die Nuancen des Eintritts in eine örtliche Universität und enthüllte die Besonderheiten des Lebens in Melbourne – von kalten Häusern im Winter bis hin zum Fehlen streunender Tiere auf den Straßen.

Wenn Sie Geld haben, ist es nicht so schwierig, in Australien zu legalisieren.

Mit einem Ehefrau-Visum nach Australien ziehen

— Mein Name ist Yulia, ich bin 37 Jahre alt. Ich studiere derzeit an einer australischen Universität, um Krankenschwester zu werden. Ich habe zwei Kinder — zwei Jungen (7 Jahre alt und 4 Jahre alt). Ich bin mit einem Australier verheiratet, der ursprünglich aus Sri Lanka stammt. Wir leben seit 8 Jahren in Melbourne.

Bevor ich meinen zukünftigen Ehemann kennenlernte, lebte ich fünf Jahre in Japan. Und arbeitete als Verkaufsleiter für ein Unternehmen, das Autos in die ganze Welt exportierte.

Wenn Sie Geld haben, ist es nicht so schwierig, in Australien zu legalisieren. Wünschenswert ist auch, dass Ihr Beruf hierzulande gefragt ist. Und natürlich sind auch Englischkenntnisse erforderlich.

Für die meisten Einwanderungsprogramme gibt es zwar eine Altersgrenze, die zwischen 45 und 49 Jahren liegt. Eine Ausnahme bilden Investorenvisa, bei denen das Alter keine Rolle spielt. Auch Eltern australischer Staatsbürger können unabhängig vom Alter einwandern.

Am besten beurteilen Sie die Chancen eines Umzugs mit einem Migrationsagenten, da die Situation bei jedem anders ist.

Ich bin mit dem Visum meiner Frau nach Australien gezogen und habe gleichzeitig eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Und nach zwei Jahren bekam ich die Staatsbürgerschaft. Daher war für mich alles relativ einfach.

Zulassung zu einer australischen Universität und Studienleistungen

— Nach der Geburt meines zweiten Kindes habe ich darüber nachgedacht, was ich tun möchte, wenn die Kinder zur Schule gehen. Als mein ältester Sohn erwachsen wurde, beschloss ich, mich als Krankenschwester an einer örtlichen Universität einzuschreiben. Der Grund dafür war, dass ich während der fünf Tage, die ich mit meinem Sohn im Krankenhaus verbrachte, die Gelegenheit hatte, die Arbeit der Krankenschwestern zu beobachten. Anschließend wollte ich auch diesen Beruf erlernen.

So sah mein Zulassungsprozess aus:

ch habe irgendwo Mitte Mai mit den Vorbereitungen begonnen. Die Annahme von Bewerbungen für Bewerber begann im August. Im Juni habe ich die obligatorische Englischprüfung bestanden und die erforderliche Punktzahl erreicht. Es hat sich herausgestellt, dass Sie sich aufgrund Ihrer bestehenden Hochschulausbildung sofort in das zweite Jahr einschreiben können. Deshalb habe ich mein russisches Diplom von 2014 und mein Schulzeugnis übersetzt. Und natürlich habe ich meinen australischen Reisepass beigefügt (auch eine Staatsbürgerschaftsbescheinigung reicht) — das hilft, Bildung zu sparen. Darüber hinaus war die Absolvierung eines dreimonatigen Kurses in Anatomie und Physiologie erforderlich. Ich habe es ungefähr im Oktober fertiggestellt. Während ich das Studium abschloss, reichte ich im August einen Antrag bei der Universität ein und gab an, bis wann das Studium abgeschlossen sein würde. Nachdem ich den Anatomie- und Physiologiekurs abgeschlossen hatte, legte ich ein Zertifikat beider Universitäten bei und begann auf die Ergebnisse zu warten.

Die ersten Ergebnisse kamen etwa im November — ich wurde in einen zweijährigen Kurs an der La Trobe University aufgenommen. Einen Monat später erhielt ich einen Zulassungsbescheid an einer anderen Hochschule, die jedoch zu weit entfernt war, sodass ich mich für die erste Option entschied. Nachdem ich meine Bewerbung im August eingereicht hatte, erhielt ich bereits im November den Zulassungsbescheid. Der Unterricht begann im Februar 2023.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Bewerbungsfristen von Universität zu Universität stark variieren können. Es gibt Optionen, bei denen die Zulassung alle drei Monate beginnt und die Möglichkeit besteht, im Juni, Oktober usw. mit der Ausbildung zu beginnen.

Im Allgemeinen dauert die typische Hochschulausbildung in Australien drei Jahre; manchmal 4 Jahre, wenn es um den Erwerb einer doppelten Fachrichtung geht: An meiner Universität studieren zum Beispiel diejenigen, die sich für Hebammenschwestern eingeschrieben haben, so lange.

— Jetzt erzähle ich Ihnen direkt vom Lernprozess.

Seit Covid werden die meisten Lehrveranstaltungen und Vorlesungen an australischen Universitäten weiterhin online abgehalten. Jedem Studierenden steht eine Plattform zur Verfügung, auf der alle Informationen zu den geforderten Fächern verfügbar sind. Jedes Modul enthält Vorlesungen, Schulungen und zusätzliche Materialien sowie Links dazu.

Nach jedem Modul müssen Sie Tests absolvieren, auch online. Darüber hinaus müssen Sie für jedes Fach schriftliche Arbeiten und Aufsätze verfassen. Und dann Prüfungen, bei denen die in der Praxis erworbenen Kenntnisse bewertet werden.

Für jedes Modul gibt es einen Workshop, den Sie persönlich an der Hochschule besuchen müssen. Dort ist der Unterricht wie folgt aufgebaut: Wir werden in Gruppen eingeteilt, der Dozent gibt uns ein Thema vor, stellt dann jeder Gruppe eine Frage dazu und am Ende diskutieren wir alles gemeinsam. Darüber hinaus gibt es auch Laborkurse, in denen wir klinische Fertigkeiten üben (wie man Blut aus einer Vene abnimmt, eine Infusion platziert, Injektionen verabreicht usw.).

In ein bis zwei Fächern pro Semester gibt es Praxis, ohne die das gesamte Fach nicht zählt. Die Dauer beträgt zunächst 2–3 Wochen, im letzten Semester 6 Wochen. In der Regel findet die Praxis in einem Krankenhaus statt, und die Schüler stehen die ganze Zeit über spezielle klinische Lehrer zur Seite, die ihre Fähigkeiten bewerten und alles Notwendige vorschlagen.

— Was die Ausbildungskosten angeht, kann ich nur über meine Erfahrungen und meine Universität sprechen. Mein Gehalt beträgt AUD 7.000 pro Jahr (~USD 4.650), da ich Staatsbürger bin.

Wenn ein Ausländer mit einem Studentenvisum einreist, erhöhen sich die Kosten bereits auf 26.000 AUD (~17.266 USD) pro Semester — ein Mädchen von meiner Universität hat mir diese Information mitgeteilt. Und sie bewarb sich bereits in Australien um ein Stipendium. Sie erhielt 13.000 AUD, womit die Hälfte ihrer Studiengebühren abgedeckt war. Natürlich kann niemand den Erhalt eines Stipendiums garantieren, aber grundsätzlich ist es möglich.

Ich persönlich habe mich an dem Programm beteiligt, das der inzwischen ehemalige Premierminister im Rahmen seines Wahlkampfs gefördert hat. Dann versprach er, die Ausbildung von Krankenschwestern kostenlos zu machen. Er wurde ausgewählt und die Ausbildung wurde für diejenigen, die das Studienjahr 2023–2024 beginnen, bedingt kostenlos.

Ich habe mich für dieses Programm entschieden, weil ich mein Studium im Jahr 2023 begonnen habe, und als Teil davon werden am Ende jedes Studienjahres 3000 AUD (~2000 USD) auf meine Karte gutgeschrieben. Und wenn ich nach meinem Abschluss zwei Jahre lang in einem öffentlichen Krankenhaus arbeite, bekomme ich noch einmal 7.000 australische Dollar.

Als ich zum ersten Mal in Melbourne ankam, fiel mir der Mangel an Menschen auf den Straßen auf.

Erste Eindrücke und Vergleich mit Japan

— Anfangs fiel es mir sehr schwer, mich an das Leben in Australien zu gewöhnen, da der Lebensrhythmus hier und in Japan völlig unterschiedlich ist. In letzterem ist das Leben in vollem Gange: Es sind viele Menschen unterwegs, Bars und Karaoke sind am Ende des Tages voll, es finden ständig Partys statt.

Und wenn man nach Australien kommt, fühlt man sich wie in einem großen Dorf: Viele Geschäfte und Geschäfte schließen früh, es gibt nur wenige Passanten (vor allem in Wohngebieten), überall herrscht Stille. Und am Anfang hat es mich wirklich deprimiert. Aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt, besonders wenn Kinder geboren wurden. Die Kindererziehung ist hier viel angenehmer.

Der große Unterschied besteht auch darin, dass man in Japan nie «einer von uns» werden wird — egal wie lange man dort lebt und egal wie perfekt man die Sprache beherrscht. Das ist mir oft passiert, wenn ich mit ihnen in perfektem Japanisch gesprochen habe, sie aber trotzdem in gebrochenem Englisch geantwortet haben — das ist ihre automatische Reaktion, wenn sie einen Ausländer sehen. Darüber hinaus wurden Ausländern vor nicht allzu langer Zeit in Japan Ausweise, sogenannte «Alien Cards», ausgestellt. Das sagt wahrscheinlich viel aus.

In Australien ist die Situation völlig anders: Hier leben sehr viele Nationalitäten, auf der Straße trifft man sofort einen Araber, einen Inder und einen dunkelhäutigen Menschen — das ist absolut normal und vertraut. Deshalb akzeptiert hier jeder den anderen.

Darüber hinaus wird dieser Akzeptanz aller Kulturen auf Landesebene große Aufmerksamkeit geschenkt: Es gibt Tage, an denen Veranstaltungen in Schulen und Konzertsälen stattfinden, an denen jeder in seiner Landestracht kommen und über sein Land und seine Kultur sprechen kann. Schon an unserer Universität hatten wir ein Fach, in dem wir untersucht haben, wie wichtig es ist, andere Kulturen zu respektieren und alle Menschen gleich zu behandeln. Ich halte das alles für einen großen Vorteil, hier zu leben.

— Auffallend ist auch die Verfügbarkeit von Speisen in japanischen Restaurants und die gegenteilige Situation in australischen Betrieben. Dies gilt insbesondere für das Mittagessen, bei dem gute japanische Restaurants ordentliche Ermäßigungen gewähren — für 10 $ gibt es eine herzhafte Mahlzeit. In Geschäften in Japan kann man außerdem immer fertige frische Lebensmittel für weniger als 10 $ kaufen.

Lebensmittel kosten in Australien viel mehr: Im preisgünstigsten Restaurant kostet Pasta etwa 23 $. Gleichzeitig sind die Portionen hier sehr groß und das Essen selbst sehr schwer — oft gibt es dazu gar kein Gemüse oder Salat. Deshalb esse ich lieber zu Hause, außer dass ich manchmal in Cafés gehe.

Und noch ein wichtiger Punkt: In Australien ist es sehr schwierig, ohne Auto zu leben, da der Transport nicht so gut ausgebaut ist wie in Japan. Die U-Bahnlinien der letzteren erreichen sogar abgelegene Städte und Dörfer, und Sie können mit Hochgeschwindigkeitszügen zwischen den Städten reisen. Und in Tokio und Okigawa — in diesen beiden Städten habe ich gelebt — kommt man auch mit Umstiegen schnell von Punkt zu Punkt. Der Transport erfolgt häufig und stündlich.

In Australien gibt es dabei Nuancen: Man muss 20 bis 40 Minuten auf einen Bus warten. Im Zentrum ist es besser, aber es ist immer noch bequemer, sich mit dem Auto fortzubewegen. Daher kommt es in fast jeder Familie vor.

Merkmale Australiens, die mich verblüfft haben

— Als ich zum ersten Mal in Melbourne ankam, fiel mir der Mangel an Menschen auf den Straßen auf. Es machte mich sogar ein wenig deprimiert. Tatsache ist, dass die Menschen im Stadtzentrum meist nur studieren und arbeiten und in Wohngebieten rund um Melbourne wohnen. Und hier bewegt sich fast jeder mit dem Auto, sodass praktisch niemand auf der Straße ist. Nach Japan war dieses Gefühl der Trostlosigkeit besonders ungewöhnlich.

Ein weiteres Merkmal, an das ich mich immer noch nicht gewöhnen kann, ist die fehlende Zentralheizung in den Wohnungen. Im Winter beträgt die Temperatur in Melbourne draußen etwa +13 Grad und drinnen kann es morgens +15-17°C sein; In älteren Häusern ist es noch kälter. Es gibt eine Gasheizung — spezielle Geräte in der Decke, aus denen warme Luft bläst. Doch die Nutzung einer solchen Heizung führt zu hohen Gasrechnungen. Ich erinnere mich, dass wir für drei Monate etwa 400 lokale Dollar bekamen. Deshalb haben wir Sonnenkollektoren installiert und nutzen jetzt eine Klimaanlage im Wohnzimmer anstelle einer Gasheizung.

Aufgrund der Kälte bleiben die Böden selbst bei Temperaturen von 20-21°C im Winter kalt. Ich laufe in Stiefeln und einem Sweatshirt durch das Haus, aber es ist trotzdem cool. Es stellt sich heraus, dass man zu Hause fast sechs Monate im Jahr warme Kleidung tragen muss.

Ich war übrigens überrascht, dass man in Australien laut Gesetz die Glühbirnen in seinem Haus nicht selbst wechseln darf — man muss einen Elektriker rufen. Offenbar gab es in der Vergangenheit einige Vorfälle auf dieser Grundlage.

Die Atmosphäre von Cafés und Restaurants lässt oft zu wünschen übrig. Vor allem nicht in der Mitte. Selbst bei leckerem Essen kann es schmutzig werden. Das Restaurant könnte wie ein gewöhnliches Café aussehen. Fast-Food-Restaurants wie McDonald’s sind selten sauber. Natürlich gibt es schöne Orte, aber in Wohngebieten ist die Qualität meist durchschnittlich. Am häufigsten treten Beschwerden speziell im Hinblick auf die Inneneinrichtung und Einrichtung auf.

Ich vergleiche es mit Russland, obwohl ich dort schon lange nicht mehr gelebt habe. Wenn es dort üblich ist, sich schick zu kleiden, um in ein Restaurant zu gehen, dann kommen die Leute hier ruhig in Shorts, T-Shirts und Flip-Flops.

Und in Australien gibt es keine streunenden Hunde oder Katzen. Alle Tiere sind gechipt und haben Besitzer. Wenn Sie einen Hund alleine auf der Straße sehen, ist er höchstwahrscheinlich verloren. In diesem Fall müssen Sie einen speziellen Dienst anrufen, der das Tier abholt und mithilfe des Chips den Besitzer findet.

Leben mit Kindern in Australien

— Das Leben mit Kindern ist hier sehr angenehm. Erstens gibt es hier nur wenige Menschen, zweitens gibt es viele Möglichkeiten und eine entsprechende Infrastruktur. Dies liegt daran, dass es hier viele, auch kinderreiche Familien gibt (bis zu 5 Kinder in einer Familie sind hier keine Seltenheit). In jeder Gegend gibt es viele Spielgruppen und Zentren. Und natürlich Kindergärten und Schulen.

Das einzig Negative ist, dass Kindergärten sehr teuer sind. Unser Kindergarten kostet 145 AUD pro Tag (96 USD), aber dank der Subvention zahlen wir nur 58 lokale Dollar. Familien, die sich den Kindergarten nicht leisten können, haben es schwer.

Ein wichtiger Punkt: Hier wird das Impfen ernst genommen. Sie dürfen ohne sie zur Schule gehen, nicht jedoch in drei- und vierjährige staatliche Kindergärten.

Mir gefällt, dass die Regierung den Familien gut hilft. Alleinerziehenden Müttern wird Hilfe geboten. Gibt es in der Familie eine Person mit geistiger oder körperlicher Behinderung, kann der Staat eine kostenlose Hilfskraft zur Verfügung stellen. Sie unterstützen auch diejenigen, die eine Familie verlassen wollen, in der es Gewalt gibt. Das soziale Unterstützungssystem ist hier sehr entwickelt.

Freizeit und Reisen in Australien

— In der Freizeit versuchen meine Familie und ich, irgendwohin zu gehen. Wenn wir Urlaub machen, reisen wir gerne durch Australien, übernachten in verschiedenen Städten und mieten Unterkünfte. Wir können einfach ein Haus für ein paar Tage mieten und die Umgebung erkunden. Jetzt, wo ich studiere, verbringe ich meine Wochenenden oft in der Bibliothek. Für den Weg zum Meer benötigen wir mehr als eine Stunde, weshalb wir vor allem im Winter nur selten dorthin fahren.

Rund um Melbourne, in unserem Bundesstaat Victoria, gibt es viele Sehenswürdigkeiten, die mit dem Auto erreicht werden können. Wunderschöne Natur, berühmte Orte wie die Great Ocean Road und die 12 Apostel. Rund um Melbourne gibt es interessante Kleinstädte, die wir auch manchmal besuchen.

Sie können auf Bauernhöfen übernachten und dort ein Haus mieten. Typischerweise leben und arbeiten Landwirte in einem Teil und vermieten den anderen. Es ist sehr interessant, mit Kindern an solchen Orten zu bleiben.

In unserem Bundesstaat und darüber hinaus gibt es Zooreservate, in denen Sie Kängurus füttern und Fotos machen können.

Den ersten Job in Australien zu finden ist nicht einfach.

Gehälter, Steuern und Immobilien in Australien

— Mir gefällt, dass der Lebensstandard hier recht hoch ist. Gute Gehälter ermöglichen ein Leben, ohne von Penny zu Penny leben zu müssen.

Das durchschnittliche Gehalt eines vollzeitbeschäftigten Erwachsenen beträgt 98.000 AUD pro Jahr vor Steuern (~65.300 USD). Aber alles hängt stark von der Fachrichtung ab: IT-Spezialisten verdienen viel, Kindergärtnerinnen jedoch nicht viel (55–60.000 australische Dollar pro Jahr). Krankenschwestern verdienen zunächst 80.000 AUD pro Jahr (~53.300 USD). Durch Berufserfahrung und Zusatzausbildung können Sie mehr verdienen.

Um in Australien komfortabel leben zu können, braucht ein Erwachsener meiner Meinung nach insgesamt 80.000–90.000 AUD (~53.300—60.000 USD) pro Jahr vor Steuern. In diesem Fall können Sie einmal pro Woche in ein Restaurant gehen oder Essen bestellen, für Reisen sparen, jedes Jahr mit Ihrer Familie irgendwohin reisen, Ihre Hypothek bezahlen und so weiter.

Den ersten Job in Australien zu finden ist nicht einfach. Manche suchen 1–2 Jahre. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Australier auf die Berufserfahrung im eigenen Land achten. Selbst wenn Sie beispielsweise Erfahrung als Führungskraft in einem großen russischen Unternehmen haben und über gute Englischkenntnisse verfügen, wird es schwierig sein, hier einen Job in der gleichen Fachrichtung zu bekommen. Wenn Sie vor Ort Erfahrungen sammeln, auch in einem anderen Bereich, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie eingestellt werden.

Beliebte Spezialitäten in Australien: Krankenschwestern, Designmanager (Arbeiten auf Baustellen), Bauingenieure, Kindergärtnerinnen, Wirtschaftsanalysten, Programmierer, Elektriker, Köche, Sozialarbeiter. Arbeiterjobs werden hier übrigens sehr gut bezahlt.

Die Besteuerung in Australien ist progressiv: Je mehr Sie verdienen, desto höher ist die Steuer. Wenn Sie weniger als 18.200 AUD pro Jahr (12.130 USD) verdienen, fällt keine Steuer an. Die Weiterverteilung erfolgt wie folgt:

Für Gehälter zwischen AUD 18.000 und AUD 45.000: 19 Cent für jeden Dollar über AUD 18.200.

45.001–120.000 AUD: 5092 plus 32,5 Cent auf jeden Dollar über 45.000.

120.001–180.000 AUD: 29.467 plus 37 Cent auf jeden Dollar über 120.000.

180.001 und mehr: 51.667 $ plus 45 Cent auf jeden Dollar über 180.000.

— Unsere Familie mit zwei Kindern gibt 250 Dollar pro Woche für Lebensmittel aus — das ist der Durchschnitt. Vor der Pandemie war es billiger, etwa 150 US-Dollar, aber seit COVID-19 sind die Preise dramatisch gestiegen.

Grundnahrungsmittelpreise in Australien: Milch kostet 1,60 AUD, 12 Eier — 5 AUD, Brot — 2,90 AUD.

Was die Immobilienpreise angeht, kann ich sagen, dass es beispielsweise in Sydney sehr schwierig ist, ein Eigenheim zu kaufen. Der Großteil der Immobilien ist bereits gekauft und wird vermietet. Eine eigene Wohnung kann man nur am Stadtrand finden, und das ist keine Tatsache.

Wenn es darum geht, ein Haus in Melbourne zu kaufen, ist es immer noch möglich. Näher am Zentrum beginnen die Preise bei 2.000.000 australischen Dollar (~1.330.000 USD) pro Haus.

Wir kauften für 350.000 AUD ein Haus in einem Wohngebiet, dessen Bau gerade begonnen hatte. Jetzt kostet es mehr, da sich das Gebiet gut entwickelt hat und es viel Infrastruktur gibt: Kindergärten, Schulen, Geschäfte. Als wir ankamen, war der Bereich leer. In solchen im Bau befindlichen Gebieten, die weiter vom Zentrum entfernt liegen (wir müssen mit der Bahn oder dem Auto 40 Minuten dorthin fahren), wird das Wohnen weniger kosten.

In Melbourne können Sie eine anständige Wohnung für etwa 250–350 lokale Dollar (166–233 USD) pro Woche mieten. Wir sprechen über die Anmietung eines Schlafzimmers in einer Wohnung oder einem Haus. Die Küche wird gemeinschaftlich genutzt und die Toilette wird entweder gemeinschaftlich oder privat genutzt.

Viele Menschen aus Melbourne sind seit der Pandemie nach Brisbane gezogen. Ich habe gehört, dass Wohnraum dort nicht mehr so ​​erschwinglich ist wie früher. Die Preise sind fast gleich.

Ein wesentlicher Nachteil ist die Abgelegenheit Australiens von anderen Ländern.

Vor- und Nachteile des Lebens in Australien

Lassen Sie mich die wichtigsten Vor- und Nachteile des Lebens in Australien zusammenfassen.

Vorteile: Hoher Lebensstandard und gute Gehälter.

Entwickeltes soziales Unterstützungssystem für Familien, alleinerziehende Mütter und Bedürftige.

Eine multikulturelle Gesellschaft, in der jeder jeden akzeptiert.

Komfortable Bedingungen für das Leben mit Kindern.

Sicherheit. Natürlich gibt es benachteiligte Gebiete, in denen es zu Raubüberfällen, Autodiebstählen usw. kommen kann. In einem davon habe ich ein Praktikum in einem Krankenhaus gemacht, und dort gab es sogar einen Begleitservice: Wenn Sie auf der Straße parken und nicht auf dem Parkplatz des Krankenhauses, kann der Sicherheitsdienst Sie zu Ihrem Auto begleiten. Aber die meisten Bereiche sind in Ordnung.

Wunderschöne Natur und viele Ausflugsziele.

Offene und freundliche Einheimische. Sie können in einem Einkaufszentrum oder in der Schlange ein Gespräch beginnen und ein Kompliment machen. Alle lächeln und sind freundlich. Solche «kleinen Strömungen» gehören hierzulande bereits zur Kultur. Nachteile: Entfernung zu anderen Ländern. Was mir nicht gefällt, ist die Abgeschiedenheit Australiens von anderen Ländern, einschließlich Russland. Um in meine Heimatstadt Chabarowsk zu gelangen, muss man viel Zeit aufwenden: Der Flug durch Dubai dauert 40 Stunden mit mehreren Transfers.

Fehlende Zentralheizung in Häusern.

Die hohen Kosten für Kindergärten.

Teure Immobilien.

Schwierigkeiten bei der Suche nach einem ersten Job für Einwanderer.

Hohe Preise für den Paketversand ins Ausland. Der Versand eines kleinen Pakets mit einem Gewicht von 500 Gramm nach Kasachstan kostet beispielsweise 40 AUD (26,5 USD).

Das Bedürfnis, ein Auto zu haben.

Oberflächlichkeit in der Kommunikation ist die Kehrseite dieser Teerströmungen. Wenn Einheimische fragen, wie es Ihnen geht, wollen sie nichts von Ihren Problemen hören. Das heißt, hier strebt niemand nach tiefgehenden Gesprächen.

Tipps für alle, die einen Umzug planen

— Einige Ratschläge für diejenigen, die planen, nach Australien zu ziehen:

Essen Sie sich satt an Käsekuchen, Hüttenkäse und Knödeln, denn diese sind hier nicht immer leicht zu finden, vor allem in abgelegenen Kleinstädten.

Bringen Sie alle Ihre Diplome und sogar die Krankenakten Ihrer Kinder mit.

Bringen Sie bei Bedarf Kinderstrumpfhosen mit, da diese hier nicht zu finden sind. Sie tragen nur Leggings mit offenen Zehen.

Bringen Sie warme Kleidung und Wollsocken mit, denn im Winter müssen Sie sich in Häusern in Melbourne warm anziehen.

Bringen Sie gute Schuhe mit. Hier ist es oft von schlechter Qualität und ein gutes sehr teuer. Nehmen Sie übrigens nicht viele Schuhe mit Absatz mit, die werden hier fast nie getragen. Sie bevorzugen praktische Schuhe und Turnschuhe.

Und ja, sparen Sie vor dem Umzug noch mehr Geld.