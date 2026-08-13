Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Australien
  3. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Australien

;
1 immobilienobjekt total found
Studio in Warracknabeal, Australien
Studio
Warracknabeal, Australien
Fläche 35 m²
Das Projekt bietet 25 Boutique-Studios, die im Herzen des historischen Zentrums von Limassol…
$271,714
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Australien

Günstige
Luxuriös

Leitfaden zum Kauf von Immobilien in Australien

Persönliche Erfahrung beim Studieren und Leben in Australien: Kulturschock und Anpassung
Persönliche Erfahrung beim Studieren und Leben in Australien: Kulturschock und Anpassung
Was erwartet australische Immobilieninvestoren? Experteninterview zur aktuellen Lage und Perspektiven
Was erwartet australische Immobilieninvestoren? Experteninterview zur aktuellen Lage und Perspektiven

Häufig gestellte Fragen zu Wohnimmobilien in Australien

Ist es möglich, eine Wohnung in Australien aus der Ferne zu erwerben?

Ja, Sie können ein Objekt kaufen, ohne in das Land einzureisen. Es reicht aus, Ihrem Vertreter eine Vollmacht zu erteilen oder die Abwicklung der Transaktion einer zuverlässigen Immobilienfirma zu übertragen, die Ihre Interessen vertritt.

Können Ausländer Immobilien in Australien kaufen?

Staatsangehörige anderer Länder dürfen auf dem Zweitmarkt nur ein Immobilienobjekt erwerben. Auf dem Primärmarkt können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Wohnungen und Häusern kaufen.

Wie hoch sind die Immobilienpreise in Australien?

Australische Immobilienwerte sind unterschiedlich. Die Quadratmeterpreise liegen zwischen 2.500 und 10.000 Euro. Immobilien in Australien werden am teuersten in Canberra und Melbourne verkauft. In Albury und Darwin gelten Mindestpreise. Der Lebensstandard in Australien ist hoch, daher sind australische Wohnkosten recht hoch.

Welche Vorteile können Sie erhalten, wenn Sie eine Immobilie in Australien kaufen?

Das Land verfügt über ein gutes Umfeld, hohe Gehälter und eine hochwertige Medizin. Liquid Housing ist hier bei Mietern und Käufern stets gefragt. Immobilien hier sind eine hervorragende Kapitalanlage. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Immobilien in Australien zu verkaufen.

Welche australischen Städte sind die besten zum Immobilienkauf in Australien und Leben?

Für einen dauerhaften Wohnsitz lohnt es sich, Melbourne und Sydney in Betracht zu ziehen. Diese Städte bieten ein breites Spektrum an Beschäftigungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten.
Realting.com
Gehen