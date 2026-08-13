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Häufig gestellte Fragen zu Wohnimmobilien in Australien
Ist es möglich, eine Wohnung in Australien aus der Ferne zu erwerben?
Ja, Sie können ein Objekt kaufen, ohne in das Land einzureisen. Es reicht aus, Ihrem Vertreter eine Vollmacht zu erteilen oder die Abwicklung der Transaktion einer zuverlässigen Immobilienfirma zu übertragen, die Ihre Interessen vertritt.
Können Ausländer Immobilien in Australien kaufen?
Staatsangehörige anderer Länder dürfen auf dem Zweitmarkt nur ein Immobilienobjekt erwerben. Auf dem Primärmarkt können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Wohnungen und Häusern kaufen.
Wie hoch sind die Immobilienpreise in Australien?
Australische Immobilienwerte sind unterschiedlich. Die Quadratmeterpreise liegen zwischen 2.500 und 10.000 Euro. Immobilien in Australien werden am teuersten in Canberra und Melbourne verkauft. In Albury und Darwin gelten Mindestpreise. Der Lebensstandard in Australien ist hoch, daher sind australische Wohnkosten recht hoch.
Welche Vorteile können Sie erhalten, wenn Sie eine Immobilie in Australien kaufen?
Das Land verfügt über ein gutes Umfeld, hohe Gehälter und eine hochwertige Medizin. Liquid Housing ist hier bei Mietern und Käufern stets gefragt. Immobilien hier sind eine hervorragende Kapitalanlage. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Immobilien in Australien zu verkaufen.
Welche australischen Städte sind die besten zum Immobilienkauf in Australien und Leben?
Für einen dauerhaften Wohnsitz lohnt es sich, Melbourne und Sydney in Betracht zu ziehen. Diese Städte bieten ein breites Spektrum an Beschäftigungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten.