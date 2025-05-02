Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys

Lage: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro
Bauart: Boutique Hotel & Residenzen mit Premium-Annehmlichkeiten
Höhe: 1.600m über dem Meeresspiegel
Abschluss: Winter 2025
Über die Entwicklung
Thyme Residences liegt im Wohnzentrum der K16 Peak Gemeinde im 1600 Village – der erhöhten, exklusiven Zone des Kolašin Valleys Resorts. Das Gebäude kombiniert Boutique-Hotel-Services mit Privatbesitz und schafft ein ganzjähriges Epizentrum der Bergwelt mit direktem Ski-in/Ski-out-Zugang.
Im Rahmen des Ecosign Masterplans (Whistler Blackcomb) kombiniert Thyme Residences moderne Architektur mit traditionellen alpinen Elementen mit Naturstein und Holzoberflächen. Das Gebäude bietet eine eklektische Mischung aus Einzelhandelsräumen, schicken Bars, Gourmet-Restaurants und einem Premium-Spa - alle für die Bequemlichkeit und Freude der Bewohner konzipiert.
Jede Wohnung wird komplett möbliert und schlüsselfertig geliefert, mit Fußbodenheizung, Premium-Geräten, und entweder Wald- oder quadratischen Blick. Die Entwicklung verfügt über eine stilvolle Lobbybar, mehrere Restaurants und Wellnesseinrichtungen mit direktem Zugang zur Piste.
Verfügbare Einheiten
Studios: 27–28 m2 | ab 164,868 €
1-Schlafzimmer: 31–36 m2 | ab 186,068 €
2-Schlafzimmer: 62 m2 | €436,521
Duplex: 54,55 m2 | €378,032
Alle Unterkünfte sind komplett möbliert und schlüsselfertig geliefert (ausgestattete Küche, Premium-Finish, Fußbodenheizung, Einbauraum).
Schlüsselmerkmale
✓ Direkter Ski-in/Ski-out Zugang
✓ Boutique Hotelmanagement und Concierge Services
✓ Vor Ort: Lobbybar, Gourmetrestaurants, Premium Spa
✓ Einzelhandelsräume und Après-Ski-Standorte im Erdgeschoss
✓ Ganzjährig leben: Skifahren im Winter, Alpenklima im Sommer (18–24°C)
✓ Das Hotel liegt im 1600 Village (höhere Höhe, mehr exklusive Positionierung)
Investitionsleistungen