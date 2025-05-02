  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys

Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys

Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$193,173
MwSt.
von
$33/m²
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 35483
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Andrijevica

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Lage: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro
Bauart: Boutique Hotel & Residenzen mit Premium-Annehmlichkeiten
Höhe: 1.600m über dem Meeresspiegel
Abschluss: Winter 2025

Über die Entwicklung

Thyme Residences liegt im Wohnzentrum der K16 Peak Gemeinde im 1600 Village – der erhöhten, exklusiven Zone des Kolašin Valleys Resorts. Das Gebäude kombiniert Boutique-Hotel-Services mit Privatbesitz und schafft ein ganzjähriges Epizentrum der Bergwelt mit direktem Ski-in/Ski-out-Zugang.

Im Rahmen des Ecosign Masterplans (Whistler Blackcomb) kombiniert Thyme Residences moderne Architektur mit traditionellen alpinen Elementen mit Naturstein und Holzoberflächen. Das Gebäude bietet eine eklektische Mischung aus Einzelhandelsräumen, schicken Bars, Gourmet-Restaurants und einem Premium-Spa - alle für die Bequemlichkeit und Freude der Bewohner konzipiert.

Jede Wohnung wird komplett möbliert und schlüsselfertig geliefert, mit Fußbodenheizung, Premium-Geräten, und entweder Wald- oder quadratischen Blick. Die Entwicklung verfügt über eine stilvolle Lobbybar, mehrere Restaurants und Wellnesseinrichtungen mit direktem Zugang zur Piste.

Verfügbare Einheiten

Studios: 27–28 m2 | ab 164,868 €
1-Schlafzimmer: 31–36 m2 | ab 186,068 €
2-Schlafzimmer: 62 m2 | €436,521
Duplex: 54,55 m2 | €378,032

Alle Unterkünfte sind komplett möbliert und schlüsselfertig geliefert (ausgestattete Küche, Premium-Finish, Fußbodenheizung, Einbauraum).

Schlüsselmerkmale

✓ Direkter Ski-in/Ski-out Zugang
✓ Boutique Hotelmanagement und Concierge Services
✓ Vor Ort: Lobbybar, Gourmetrestaurants, Premium Spa
✓ Einzelhandelsräume und Après-Ski-Standorte im Erdgeschoss
✓ Ganzjährig leben: Skifahren im Winter, Alpenklima im Sommer (18–24°C)
✓ Das Hotel liegt im 1600 Village (höhere Höhe, mehr exklusive Positionierung)

Investitionsleistungen

  • Keine ausländischen Eigentumsbeschränkungen
  • Keine Grundsteuer, keine Erbschaftsteuer
  • 45 min vom Flughafen Podgorica (Direktautobahn)
  • Entry-Level-Preise für europäisches Ski-Immobilien
  • Montenegro auf EU-Beitrittsweg
  • Abschluss: Winter 2027 (früher einziehen)

Standort auf der Karte

Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$215,289
MwSt.
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$292,920
MwSt.
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$161,692
MwSt.
Sie sehen gerade
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$193,173
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Alle anzeigen Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$161,692
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Hotel C Residences – Luxus-Gebirge Wohnen | Kolašin TälerLage: 1450 Dorf, Kolašin Valleys Mountain Resort, MontenegroBauart: Ski-in/Ski-out Hotel & MarkenhäuserHöhe: 1.450m über dem MeeresspiegelSpa & Wellness: 1.000 m2 exklusive AnlageÜber die EntwicklungHotel C ist ein Flaggschiff Wohn- un…
Bauherr
Kolasin Valleys
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Kolasin Valleys
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Alle anzeigen Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$215,289
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Kolašin Valleys ist die größte Berggebietsentwicklung auf dem Balkan, gemeistert von Ecosign – die kanadische Firma hinter Whistler Blackcomb und über 400 Skigebiete weltweit. Das Resort liegt in den Montenegrin Alpen in einem geschützten Naturschutzgebiet, erstreckt sich über zwei Erhebunge…
Bauherr
Kolasin Valleys
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Kolasin Valleys
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Alle anzeigen Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$292,920
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Lage: 1450 Dorf, Kolašin Valleys Mountain Resort, MontenegroBauart: Hotel & WohnanlageHöhe: 1.450m über dem MeeresspiegelEinheiten insgesamt: 193 Wohneinheiten (77 Wohnhäuser zum Kauf)Über die EntwicklungHotel Kilimanjaro ist das Flagship-Gebäude im Herzen von K1450 Nest – das Hauptdorf im K…
Bauherr
Kolasin Valleys
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Kolasin Valleys
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen