Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort

Kolašin Valleys ist die größte Berggebietsentwicklung auf dem Balkan, gemeistert von Ecosign – die kanadische Firma hinter Whistler Blackcomb und über 400 Skigebiete weltweit. Das Resort liegt in den Montenegrin Alpen in einem geschützten Naturschutzgebiet, erstreckt sich über zwei Erhebungen (1450 Dorf und 1600 Dorf) und bietet echtes ganzjähriges alpines Leben.

Das komplette Masterplan umfasst 150 km Skipisten, 23 Hotel- und Wohngebäude, 73 private Chalets und über 30 Restaurants und Wellnesseinrichtungen. Jede Residenz hat Zugang zum Ski-in/Ski-out. Das im Jahr 2025 eröffnete erste Hotel Swissôtel Resort Kolašin setzt den operativen Standard für die gesamte Entwicklung.

Wohnungen Q sitzt innerhalb von 1600 Village — die höhere, exklusivere Höhe — bietet direkten Zugang zu Pisten, garantierte Schneebedingungen und Panoramablick auf die Berge.

Lage: 1600 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro

Bauart: Ski-in/Ski-out Markenhäuser

Betreiber: Swissôtel (Accor Group)

Höhe: 1.600m über dem Meeresspiegel

Verfügbare Einheiten

Studios: 28–32 m2 | ab 183,744 €

1-Schlafzimmer: 32–44 m2 | ab 201,222 €

2-Schlafzimmer: 61–65 m2 | von 370,080 bis 454,160 €

Alle Unterkünfte sind komplett möbliert und schlüsselfertig geliefert (ausgestattete Küche, Premium-Finish, Fußbodenheizung, Einbauraum).

Schlüsselmerkmale

✓ Direkter Ski-in/Ski-out Zugang

✓ Swissôtel Management und Dienstleistungen (Konzern, Housekeeping, Wartung)

✓ Optionales Mietprogramm mit professionellem Ertragsmanagement

✓ Vor Ort: 3 Restaurants, Spa & Wellness, Skiraum

✓ Ganzjährig: Skifahren im Winter, kühles Alpenklima im Sommer (18–24°C)

Investitionsleistungen