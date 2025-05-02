Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys

Hotel C Residences – Luxus-Gebirge Wohnen | Kolašin Täler
Lage: 1450 Dorf, Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro
Bauart: Ski-in/Ski-out Hotel & Markenhäuser
Höhe: 1.450m über dem Meeresspiegel
Spa & Wellness: 1.000 m2 exklusive Anlage
Über die Entwicklung
Hotel C ist ein Flaggschiff Wohn- und Gastfreundschaft Gebäude im Herzen von 1450 Dorf – das lebendige soziale und kommerzielle Zentrum von Kolašin Valleys. Das Gebäude liegt auf 1.450 Metern Höhe und bietet sofortigen Zugang zu Skiliften, Restaurants, Après-Ski-Lounges und Einzelhandelseinrichtungen, wobei die Ruhe und die natürliche Schönheit der Montenegrin Alpen erhalten bleiben.
Das Gebäude verfügt über ein 1.000 m2 großes Spa- und Wellnesscenter – eines der größten im Resort – und bietet seinen Gästen eine umfassende Palette von Behandlungen, Thermalanlagen, Innenpools, Saunen und Entspannungszonen. Dies positioniert Hotel C als Wellness-orientierte Residenz im breiteren Kolašin Valleys Masterplan.
Im Rahmen des von Ecosign (Whistler Blackcomb) entworfenen Resorts, Hotel C bietet Ski-in/Ski-out-Zugang, Premium-Finishs und professionelle Hotel-Class-Services, wodurch eine nahtlose Mischung aus privatem Eigentum und Resort leben.
Eigenschaften des Gebäudes
Spa & Wellness (1.000 m2):
On-Site Services:
Lebensjahr:
Wohntyp
Studios, 1-Zimmer und 2-Zimmer-Wohnungen komplett möbliert und schlüsselfertig geliefert:
Optionales Mietmanagement-Programm für Eigentümer zur Einkommenserzeugung.
Investitionshighlights