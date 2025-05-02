Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys

Hotel C Residences – Luxus-Gebirge Wohnen | Kolašin Täler

Lage: 1450 Dorf, Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro

Bauart: Ski-in/Ski-out Hotel & Markenhäuser

Höhe: 1.450m über dem Meeresspiegel

Spa & Wellness: 1.000 m2 exklusive Anlage

Über die Entwicklung

Hotel C ist ein Flaggschiff Wohn- und Gastfreundschaft Gebäude im Herzen von 1450 Dorf – das lebendige soziale und kommerzielle Zentrum von Kolašin Valleys. Das Gebäude liegt auf 1.450 Metern Höhe und bietet sofortigen Zugang zu Skiliften, Restaurants, Après-Ski-Lounges und Einzelhandelseinrichtungen, wobei die Ruhe und die natürliche Schönheit der Montenegrin Alpen erhalten bleiben.

Das Gebäude verfügt über ein 1.000 m2 großes Spa- und Wellnesscenter – eines der größten im Resort – und bietet seinen Gästen eine umfassende Palette von Behandlungen, Thermalanlagen, Innenpools, Saunen und Entspannungszonen. Dies positioniert Hotel C als Wellness-orientierte Residenz im breiteren Kolašin Valleys Masterplan.

Im Rahmen des von Ecosign (Whistler Blackcomb) entworfenen Resorts, Hotel C bietet Ski-in/Ski-out-Zugang, Premium-Finishs und professionelle Hotel-Class-Services, wodurch eine nahtlose Mischung aus privatem Eigentum und Resort leben.

Eigenschaften des Gebäudes

Spa & Wellness (1.000 m2):

Innen beheizter Pool

Thermalzonen (Saunas, Dampfräume, Eisbrunnen)

Behandlungsräume und Massageeinrichtungen

Relaxationslounge mit Bergblick

Professioneller Wellness Concierge

On-Site Services:

24/7 Rezeption und Concierge

Wäscheservice

Skiraum und Gerätelagerung

Restaurants und Café (Erdgeschoss)

Direkter Liftzugang zu Skipisten

Lebensjahr:

Winter: Ski-in/Ski-out, gepflegte Pisten, Après-Ski-Atmosphäre

Sommer: Alpenklima (18–24°C), Wanderwege, Outdoor-Wellness

Wohntyp

Studios, 1-Zimmer und 2-Zimmer-Wohnungen komplett möbliert und schlüsselfertig geliefert:

Premium Küchengeräte (integriert)

Fußbodenheizung im gesamten Gebäude

Natürliche Materialien (Stein, Holzoberflächen)

Einbauschränke und Aufbewahrung

Deckenfenster mit Bergblick

Optionales Mietmanagement-Programm für Eigentümer zur Einkommenserzeugung.

Investitionshighlights