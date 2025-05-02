Hotel Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys

Lage: 1450 Dorf, Kolašin Valleys Mountain Resort, Montenegro

Bauart: Hotel & Wohnanlage

Höhe: 1.450m über dem Meeresspiegel

Einheiten insgesamt: 193 Wohneinheiten (77 Wohnhäuser zum Kauf)

Über die Entwicklung

Hotel Kilimanjaro ist das Flagship-Gebäude im Herzen von K1450 Nest – das Hauptdorf im Kolašin Valleys Resort. Das Hotel ist auf 1.450 Metern über dem Meeresspiegel positioniert und vereint erstklassige Gastfreundschaftsinfrastruktur mit Privatbesitzmöglichkeiten und schafft eine lebendige Alpengemeinschaft mit direktem Zugang zu Skipisten.

Das Gebäude ist Teil des Kolašin Valleys Masterplans von Ecosign (Whistler Blackcomb) und bietet einen Ski-in/Ski-out-Zugang innerhalb der größten Berggebietsentwicklung auf dem Balkan. Das Hotel Kilimanjaro dient als soziales und kommerzielles Zentrum von 1450 Village, mit 14 Einzelhandelsräumen, zwei Gourmet-Restaurants, einer stilvollen Bar, einem Nachtclub und einem vollen Hotelservice.

Alle Residenzen werden komplett möbliert und schlüsselfertig geliefert, mit natürlichen Materialien (Stein, Holz), Fußbodenheizung, Premium-Geräte und Berg- oder Skipiste Blick.

Verfügbare Einheiten

Studios: 36–46 m2 | ab 250.000 €

1-Schlafzimmer: 46–50 m2 | ab 272,100 €

2-Schlafzimmer: 60–77 m2 | von 358,980 € bis 459,660 €

Alle Unterkünfte sind komplett möbliert und schlüsselfertig geliefert (ausgestattete Küche, Premium-Finish, Fußbodenheizung, Einbauraum).

Schlüsselmerkmale

✓ Direkter Ski-in/Ski-out Zugang

✓ Hotelmanagement und Concierge Services

✓ Optionales Mietprogramm mit professionellem Ertragsmanagement

✓ Vor Ort: 2 Restaurants, Bar, Diskothek, 14 Verkaufsräume

✓ Ganzjährig: Skifahren im Winter, kühles Alpenklima im Sommer (18–24°C)

✓ Zentrale Lage innerhalb von 1450 Village (Hauptort-Hub)

Investitionsleistungen