  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Herceg Novi, Montenegro

gewerbeimmobilien
31
hotels
16
2 immobilienobjekte total found
Büro 50 m² in Herceg Novi, Montenegro
Büro 50 m²
Herceg Novi, Montenegro
Fläche 50 m²
Zum Verkauf eine Gewerbefläche von 50 m2 für ein Café oder Shop im Topla2 Bereich
$99,339
Eine Anfrage stellen
Büro 25 m² in Igalo, Montenegro
Büro 25 m²
Igalo, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Etagenzahl 1
Wohnanlage zum Verkauf in Igalo, Herceg Novi. 200 Meter von der Autobahn und 800 Meter vom M…
$79,070
Eine Anfrage stellen
