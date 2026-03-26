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Bungalows in Gemeinde Bar, Montenegro

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Bungalow in Bar, Montenegro
Bungalow
Bar, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 2 000 m²
| 6 Bungalows + Rezeption | 2000 m2 | ShushanZum Verkauf, eine Anlage von 6 voll möblierten …
$313,801
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