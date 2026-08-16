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Wohnimmobilien in South Eastern Region, Malta

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Valletta
16
Marsascala
121
Fgura
73
Zabbar
72
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521 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 3-Zimmer-Stadthaus in Zejtun, sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Marsascala, Malta
Wohnung 4 Schlafzimmer
Marsascala, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Marsascala geräumige 4-Zimmer-Wohnung in Bella Vista. Neu auf dem Markt! Eine geräumige 4-Zi…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein bemerkenswertes Doppelhaus in Zabbar! Dieser Designer-vollendete Schatz, teilweise möbli…
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus in Paola, Malta
Reihenhaus
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
In einer ruhigen Wohngegend gelegen, verfügt dieses charmante Stadthaus in Paola über ein pr…
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Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Seltene Edelsteine im Herzen von Senglea Treten Sie in zeitloser Charme mit diesem schönen D…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fgura, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fgura, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Einführung einer brandneuen Wohnentwicklung in Fgura mit einer Auswahl von fachlich gestalte…
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Eine Auswahl an neu gebauten und luxuriös fertigen Apartments in einer schönen Gegend von Za…
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Haus 3 Schlafzimmer in Tarxien, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Tarxien, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein attraktives Converted Character House in Tarxien wird wie zum Verkauf präsentiert und bi…
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Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Duplex-Zweizimmer-Penthouse wird angeboten. Am Eingang begrüßt man einen offenen Plan Kü…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fgura, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fgura, Malta
Schlafräume 2
Eine Auswahl an 2-Zimmer-Maisonette mit einem guten Garten, angeboten, ohne Badezimmer. Gara…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Zu verkaufen Eigentum: eine massive Erdgeschoss-Maisonette kombiniert großzügigen Wohnraum m…
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Penthouse in Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Dieses wunderschön gestaltete Penthouse mit 3 Schlafzimmern bietet modernen Luxus, geräumige…
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Reihenhaus in Kalkara, Malta
Reihenhaus
Kalkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Im ruhigen Herzen von Kalkara befindet sich dieses traditionelle Städtchenhaus mit einem 65m…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fgura, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Fgura, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
eine große ältere Art Maisonette es hat 3 Schlafzimmer 2 Schlafzimmer
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Reihenhaus in Kalkara, Malta
Reihenhaus
Kalkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eingebettet in einem bemerkenswert ruhigen und ruhigen Teil von Kalkara, nimmt dieses heraus…
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Haus 4 Schlafzimmer in Xghajra, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Xghajra, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses wunderschön gepflegte freistehende Reihenhaus in einer ruhigen Wohngegend von Xghajra…
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Wohnung in Xghajra, Malta
Wohnung
Xghajra, Malta
Six Apartments in einem neuen Block in Xghajra. Diese Eigenschaften bestehen aus 2 oder 3 Sc…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fgura, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Fgura, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3 Schlafzimmer Erdgeschoss Maisonette in Fgura, sehr zentral und in der Nähe aller Anneh…
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Penthouse in Tarxien, Malta
Penthouse
Tarxien, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Tarxien Eine Sammlung von 34 modernen Häusern in Tarxien mit ein, zwei und drei Schlafzimme…
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Penthouse in Fgura, Malta
Penthouse
Fgura, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses wunderschön präsentierte Penthouse mit zwei Schlafzimmern bietet eine perfekte Balanc…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Tolle Gelegenheit zum ersten Mal Käufer. Shell Form Wohnung im zweiten Stock in einer sehr r…
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Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zabbar Penthouse mit offener Küche, Wohnen, Essecke, 2 Schlafzimmer, Haupt mit eigenem Bad, …
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Reihenhaus in Xghajra, Malta
Reihenhaus
Xghajra, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eingebettet in das ruhige Küstendorf Xghajra, dient dieses charaktervolle Stadthaus als einl…
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Haus 4 Schlafzimmer in Paola, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Paola One-of-a-Kind Unkonvertiertes Objekt in einer Umgebung Eine einzigartige Gelegenheit,…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine sehr fertige Erdgeschoss Maisonette, befindet sich in einem ruhigen Wohnbereich in Zabb…
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Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Geräumiges 450 qm Stadthaus mit einem großzügigen 250 qm Back Garden und 200 qm Build-Up Are…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marsascala, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marsascala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wohnung / 2 Schlafzimmer / 110qm / verkauft in Shell-Form / Freehold / Block von 5 Einheiten…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fgura, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Fgura, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese atemberaubende, neu gebaute 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer-Wohnung ist die perfekte Gele…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marsascala, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marsascala, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine schöne Marsascala Duplex Maisonette mit Airspace und wird komplett möbliert verkauft.In…
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Haus 4 Schlafzimmer in Paola, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Reihenhaus einschließlich seiner überholenden Luftraum und darunter Keller, plus, eine angeb…
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