  Realting.com
  Malta
  South Eastern Region
  Wohnimmobilien
  Stadthaus

Stadthäuser in South Eastern Region, Malta

Zejtun
4
Cospicua
7
Paola
4
Senglea
7
37 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Valletta, Malta
Reihenhaus
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Valletta Townhouse ideal für B n b oder Mietinvestitionen aus einem Wohnzimmer. Separater Kü…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Townhouse/farmhouse befindet sich im ruhigen Stadtrand von Zejtun und biete…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein komplett eingerichtetes gemütliches umgebautes Stadthaus befindet sich im Herzen der Sta…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein sehr gepflegtes Townhouse in dieser ruhigen Wohngegend von Cospicua. Die Unterkunft umfa…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birgu, Malta
Reihenhaus
Birgu, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Auf der Suche nach einem charmanten und gepflegten Anwesen in einer historischen Lage? Sehen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marsa, Malta
Reihenhaus
Marsa, Malta
Ein Grundstück für ein Stadthaus in Marsa Grenze zu Qormi. Möglich, ein modernes Haus mit dr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birgu, Malta
Reihenhaus
Birgu, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stadthaus im Hauptplatz auf 4 Etagen mit Platz für Aufzug. Das Anwesen ist ideal für Wohn- u…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 4-Zimmer-Stadthaus in Bormla mit herrlicher Aussicht. Diese Immobilie verfügt über eine …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Paola, Malta
Reihenhaus
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schön fertiges Townhouse in einer ruhigen Wohngegend in Paola. Die Unterkunft umfasst ei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marsa, Malta
Reihenhaus
Marsa, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2-Zimmer-Stadthaus in Marsa. Sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 2 Schlafzimmer Erdgeschoss Maisonette in zentraler Lage in Cospicua.Diese Maisonette bie…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Im Herzen des alten Teils Zejtun gelegen, bietet dieses charmante Altstadthaus eine Mischung…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Zejtun, Malta
Reihenhaus
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Geräumiges 450 qm Stadthaus mit einem großzügigen 250 qm Back Garden und 200 qm Build-Up Are…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Paola, Malta
Reihenhaus
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schön bereit, in 3 Doppelzimmer Stadthaus zu bewegen ist eine großartige GelegenheitEr v…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 5-Zimmer-Stadthaus in Bormla sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Senglea (Isla) Konvertiert Designer Finish und möbliert TOWNHOUSEZentraler Innenhof - Geräum…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 5
Dieses atemberaubende Anwesen besteht aus zwei benachbarten Stadthäusern. Eines der Häuser v…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birgu, Malta
Reihenhaus
Birgu, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2-Zimmer-Stadthaus in Birgu, diese Eigenschaft besteht aus einer Küche/Essen, Flur mit S…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marsa, Malta
Reihenhaus
Marsa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Stadthaus in bester Lage in Marsa mit ca. 178 qm. Ideal auch für kommerzielle Zwecke
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses kürzlich umgebaute Stadthaus verfügt über vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Das …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Paola, Malta
Reihenhaus
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schönes Stadthaus im Herzen von Paola. Umgeben von allen Annehmlichkeiten. Am Eingang ei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Zabbar, Malta
Reihenhaus
Zabbar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Verkauf in Haz-Zabbar•Für diejenigen, die luxuriöse Häuser mit geräumigen Gärten suchen, bie…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Floriana, Malta
Reihenhaus
Floriana, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Städtchenhaus in Floriana mit drei Städte-Ansicht und Grand Harbour kann in ein schönes …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marsa, Malta
Reihenhaus
Marsa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Haus zum Verkauf in Marsa. Diese Unterkunft befindet sich im Zentrum der Stadt auch in der N…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Tarxien, Malta
Reihenhaus
Tarxien, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Dieses neu renovierte von der Schale Stadthaus befindet sich in einer ruhigen Gegend von Tar…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marsa, Malta
Reihenhaus
Marsa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Stadthaus in der ruhigen Stadt Marsa bietet nicht nur eine ruhige Umge…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Senglea, Malta
Reihenhaus
Senglea, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Schönes unkonvertiertes Stadthaus auf der Hauptstraße in einer der drei Städte.Volle Origina…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marsa, Malta
Reihenhaus
Marsa, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Marsa Townhouse... Das Anwesen besteht aus einem willkommenen formalen Wohnzimmer mit offene…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Marsa, Malta
Reihenhaus
Marsa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 3-Zimmer-Stadthaus in Marsa, sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Cottonera in den 3 Städten in Cospicua, Ein großes Stadthaus mit Planung Autorität Genehmigu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in South Eastern Region, Malta

