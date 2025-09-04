Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Anlageimmobilien in South Eastern Region, Malta

20 immobilienobjekte total found
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Ein großer Palazzo, der rund 300m2 in einem Prime-Bereich in Valletta misst Dies wird auf 5 …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Tarxien, Malta
Investition
Tarxien, Malta
Schlafräume 2
Ein historischer Palast im Herzen von Hal Tarxien, bestehend aus vier Abschnitten der linke …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Floriana, Malta
Investition
Floriana, Malta
Schlafräume 1
Bürogebäude in einem erstklassigen Bereich in Floriana Preis ist für das Gebäude wie ein Ext…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Ein wunderschöner Palazzo in einer erstklassigen Gegend in Valletta. Das Anwesen befindet si…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Einzigartige Boutique Hotel im besten Teil von Valletta die aktuelle Kulturhauptstadt Europa…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Floriana, Malta
Investition
Floriana, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
In einem der besten Gegenden von Furjana befindet sich dieser wirklich einzigartige Palazzo …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Floriana, Malta
Investition
Floriana, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Ein großartiger Palazzo in 25 Zimmern, ideal für Boutique-Hotels. Erlaubt, sich weiter zu erweitern
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Neu auf dem Markt ein großer Palazzo in einer erstklassigen Gegend in Valletta. Das Anwesen …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Auf einer der begehrtesten Straßen der Hauptstadt befindet sich dieser unumgesetzte Palazzo,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Zejtun, Malta
Investition
Zejtun, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Einzigartiges Palazzino in einem UCA-Bereich in Zejtun. Mit einem Fußabdruck von 200 qm und …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Senglea, Malta
Investition
Senglea, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Entdecken Sie den Charme dieses außergewöhnlichen dreistöckigen Palazzino, das sich in einem…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 1
Eine Ecke Palazzino in einer der besten Gegenden von Valletta. Mehr als 600m2 auf 3 Etagen, …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Floriana, Malta
Investition
Floriana, Malta
Schlafräume 1
PALAZZO befindet sich in diesem anstehenden renommierten Dorf Floriana, nur einen Steinwurf …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Zejtun, Malta
Investition
Zejtun, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Im Herzen des malerischen Dorfes Zejtun gelegen, bietet dieser 17. Jahrhundert voll möbliert…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Zabbar, Malta
Investition
Zabbar, Malta
Schlafräume 1
Ein historischer Palazzo in Zabbar mit mehreren Zimmern umgeben einen majestätischen Innenho…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Ein unumgesetzter 518qm Palazzo im Herzen von Valletta. Prime Location. Ideal für ein Boutiq…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Dieser wirklich einzigartige Palazzo befindet sich in einer der besten Gegenden von Valletta…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Valletta, Malta
Investition
Valletta, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Unkonvertierter Palazzo befindet sich im Zentrum des kommerziellen Teils des Zentrums von Va…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Cospicua, Malta
Investition
Cospicua, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Ein außergewöhnlicher Palazzo, der vorzüglich nach höchsten Standards restauriert wurde, mit…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Birgu, Malta
Investition
Birgu, Malta
Schlafräume 1
Ein wunderschöner Palazzo in Birgu mit verschiedenen authentischen Merkmalen und verschieden…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

