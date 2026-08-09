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Wohnimmobilien in Cospicua, Malta

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15 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Das Hotel liegt in der begehrten Bormla UCA Bereich, bietet dieses charmante Stadthaus ausge…
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Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
BORMLA (COSPICUA) Dieses gut gebaute Stadthaus ist voller authentischer Charakter, mit origi…
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Haus 1 Schlafzimmer in Cospicua, Malta
Haus 1 Schlafzimmer
Cospicua, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
SOLE AGENCY - Wenn Sie in das Foyer dieses Designers beendet House of Character gehen Sie in…
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TekceTekce
Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Geräumiges Stadthaus in Bormla mit 12 Zimmern, einem charmanten Innenhof, einem privaten Hin…
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Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Doppelfront-Eck-Stadthaus in Cospicua. In sehr hohem Standard umgerechnet. Angebot in Schale…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cospicua, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine einzigartige Maisonette in einer ruhigen Gegend von Uca in Cospicua. Es besteht aus 3 S…
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Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine seltene Gelegenheit, ein 3-Zimmer-Stadthaus im Herzen von Bormla, einer der historische…
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Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein luftiges, natürlich beleuchtetes Stadthaus im besten Teil von Cospicua.Das Anwesen beste…
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Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein unumgesetztes Eck-Stadthaus innerhalb der historischen Drei Städte, genießt eine promine…
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Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Cottonera in den 3 Städten in Cospicua, Ein großes Stadthaus mit Planung Autorität Genehmigu…
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Villa 11 zimmer in Cospicua, Malta
Villa 11 zimmer
Cospicua, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
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Haus 2 Schlafzimmer in Cospicua, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Cospicua, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein zwei Schlafzimmer Reihenhaus in Bormla. Diese Eigenschaft besteht aus einer Auto-Garage …
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Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 4-Zimmer-Stadthaus in Bormla mit herrlicher Aussicht. Diese Immobilie verfügt über eine …
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Reihenhaus in Cospicua, Malta
Reihenhaus
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 2 Schlafzimmer Erdgeschoss Maisonette in zentraler Lage in Cospicua.Diese Maisonette bie…
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Haus 3 Schlafzimmer in Cospicua, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Cospicua, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein sehr gepflegtes Reihenhaus mit einem geräumigen offenen Wohn-/Essbereich, separater Küch…
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