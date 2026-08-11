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Wohnimmobilien in Naxxar, Malta

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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses außergewöhnliche 3-Schlafzimmer, 4-Badezimmer Penthouse in prestigeträchtigem San Paw…
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Wohnung in Naxxar, Malta
Wohnung
Naxxar, Malta
Ein professionell präsentiertes Apartment in Naxxar ist ab sofort als zu verkaufendes Anwese…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Naxxar neue Entwicklung in einem exklusiven Komplex. Diese moderne Residenz bietet eine Ausw…
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses außergewöhnliche 3-Schlafzimmer, 4-Badezimmer-Wohnung in renommierten San Pawl tat-Ta…
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Reihenhaus 10 zimmer in Naxxar, Malta
Reihenhaus 10 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Naxxar – Ein charmantes Stadthaus im wünschenswerten UCA Bereich des Dorfes bietet die perfe…
$843,928
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine attraktive Immobilie zum Verkauf in der wünschenswerten Naxxar Bereich eine helle, zeit…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein wunderschön gestaltetes 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer-Wohnung in einer begehrten Gegend v…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine seltene Gelegenheit, eine Doppelhaushälfte zu erwerben, die in Schalenform angeboten wi…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine attraktive Immobilie zum Verkauf in der wünschenswerten Naxxar Bereich ein helles, mode…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neuer Standard von Modern Living: zwei exklusive Doppelhaus-Luxusvillen, die mit zeitgen…
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Wohnung in Naxxar, Malta
Wohnung
Naxxar, Malta
Targa Square ist eines der neuesten Special Designated Area (SDA) von Malta. Diese Entwicklu…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Große komplett freistehende Villa Bungalow 3000qm mit umliegendem reifen Garten großen Pool …
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Reihenhaus in Naxxar, Malta
Reihenhaus
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Charmantes Stadthaus in Naxxar, in einer sehr begehrten Gegend nur wenige Gehminuten von all…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl von Wohnungen, die ca. 121m2 messen, befindet sich in diesem viel gesuchten Ber…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses elegante Penthouse bietet einen komfortablen und komfortablen Lebensstil. Mit einem S…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Luxus 3-Schlafzimmer Penthouse mit Pool Tas-Salini, Naxxar Preis: 1,050.000 (einschließlich …
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
? Eine Gelegenheit, ein helles und geräumiges 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer Penthaus in ei…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt, 1. Stock größer als gewöhnliche Drei-Zimmer-Wohnung Messen 140 qm intern,…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Charmante und geräumige 150qm freistehende Wohnung im Herzen von Naxxar. Dieses vor 1967 er…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Beeindruckend gehaltene Villa in dieser prestigeträchtigen Gegend von San Pawl tat-Targa. Da…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Naxxar - Penthouse UCA AREA. 3 Schlafzimmer. Blick auf die Kirche/zurück auf Mdina. Fertig o…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Eine attraktive Immobilie zum Verkauf in der wünschenswerten Naxxar Bereich ein helles, mode…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
NAXXAR Maisonette befindet sich in dieser ruhigen Wohngegend, genießen Sie fantastische Auss…
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Villa 12 zimmer in Naxxar, Malta
Villa 12 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 12
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie modernen Luxus in dieser exquisiten, Doppelhaus Villa in der sehr wünschenswer…
$2,09M
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese beiden außergewöhnlichen Villen befinden sich im begehrten Gebiet von San Pawl Tat-Tar…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neuer Block mit Maisonetten, Wohnungen und Penthouse, in einem gesuchten Bereich in Naxxar. …
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese brandneue 2-Zimmer-Penthouse befindet sich in der ruhigen Wohngegend von Birguma, ist …
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Haus 4 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Gut konvertiert House of Character in diesem viel begehrten Bereich von Naxxar Property best…
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Haus 3 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NAXXAR - Ein unkonvertiertes Charakterhaus befindet sich einen Schritt von der Hauptkirche e…
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Villa in Bahar ic Caghaq, Malta
Villa
Bahar ic Caghaq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Entdecken Sie unvergleichlichen Luxus in dieser herrlichen Villa in der renommierten Gegend …
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