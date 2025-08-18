Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Garage in Central Region, Malta

Birkirkara
3
Attard
10
San Gwann
6
Ta Xbiex
3
4 immobilienobjekte total found
Villa in Sliema, Malta
Villa
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Highly Finished, Fully detached villa on a very quiet street. Sold mostly furnished, proeprt…
$1,62M
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in Birkirkara, Malta
Villa 11 zimmer
Birkirkara, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Central Region, Malta

Günstige
Luxuriös
