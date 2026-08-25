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Wohnimmobilien in Birkirkara, Malta

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130 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Massives unkonvertiertes großes Charakterhaus in B'Kara mit Luftraum und Möglichkeit, mehr a…
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Wohnung in Birkirkara, Malta
Wohnung
Birkirkara, Malta
Verkauf Birkirkara (Balzan Bereich) Eine Auswahl an Wohneinheiten, die zu einer modernen Ent…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine 1 Schlafzimmer Maisonette in Birkirkara mit eigenem Luftraum. Für die Entwicklung für w…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse zum Verkauf Freehold Ein charmantes 2-Zimmer-, 2-Badezimmer-Freihaus bietet eine …
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Block von 3 Einheiten mit Aufzug Zugang zu allen Etagen. Wohnung auf 3. (Obergeschoss) mit 1…
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Wohnung in Birkirkara, Malta
Wohnung
Birkirkara, Malta
Sonstige
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Schlafzimmer Penthouse verfügbar, in dieser ruhigen Wohngegend in Birkirkara. Shell von 30…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Birkirkara 3-Zimmer-Wohnung verkauft ohne Türen und Badezimmer. Optionale Garagen verfügbar
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Wohnung in Birkirkara, Malta
Wohnung
Birkirkara, Malta
Moderne 2-Schlafzimmer On-Plan Shell Apartment in Birkirkara Freehold Dieses brandneue Apar…
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Diese Unterkunft ist ein geräumiges Ein-Zimmer-Penthouse in Birkirkara, das derzeit als Ein-…
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse in der gesuchten Gegend von B'Kara (in der Nähe von Mriehel). Wird sehr fertig ver…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl von 3 Schlafzimmer Maisonettes, in diesem Prime befinden sich in Birkirkara, ve…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein wunderschön gestaltetes Duplex-Penthouse in einer begehrten Gegend von Birkirkara bietet…
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Haus in Birkirkara, Malta
Haus
Birkirkara, Malta
Ein außergewöhnliches Anwesen befindet sich in einem von Birkirkaras prominentesten Gebieten…
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Doppelhaushälfte mit privatem Luftraum. Große möblierte 3 Doppelschlafzimmer, breit gefächer…
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Wohnung in Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Sonstige
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Wohnung in Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Smart Investment Opportunity 1-Schlafzimmer Apartment in Prime Birkirkara Lage Dieses 1-Sch…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Diese moderne Duplex-Wohnung bietet ca. 96qm Innenraum und 12qm Außenbereich verteilt auf zw…
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Haus 2 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Ein neu gebautes Terrassenhaus mit 112qm intern und 27,44qm extern. Besteht aus 2 Schlafzimm…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie dieses geräumige 2-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Wohnung auf dem Plan im Herzen v…
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Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Modernes und gut ausgestattetes Reihenhaus in einer ruhigen Wohngegend von Birkirkara. Diese…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Einführung einer atemberaubenden einsamen Maisonette in Birkirkara, mit luxuriösen Features …
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses atemberaubende Penthouse in Birkirkara ist ein Traum für jeden, der luxuriöses Leben …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine sehr helle Drei-Zimmer-Wohnung befindet sich im zweiten Stock mit teilweise Dach . Obwo…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl an 1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen, in diesem Prime befinden sich in Birkirkara,…
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Haus 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Im pulsierenden Zentrum der geschützten UCA-Zone von Birkirkara gelegen, hat dieses freisteh…
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Wohnung in Birkirkara, Malta
Wohnung
Birkirkara, Malta
Anzahl der Badezimmer 2
Eine seltene Gelegenheit in Birkirkara eine größere als gewöhnliche Drei-Zimmer-Boden-Maison…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine schöne Wohnung mit 2 Schlafzimmern, mit 2 Bädern und einem großen Wohnbereich. Nach Pla…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Erdgeschoss Maisonette besteht aus einer Eingangshalle, die zum Wohnzimmer, Bad, Haup…
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Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Stadthaus befindet sich in einer prominenten Gegend und verfügt über eine einladende …
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