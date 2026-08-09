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Gewerbeimmobilien in Ukmerge District Municipality, Litauen

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 764 m² in Wilkomir, Litauen
Gewerbefläche 1 764 m²
Wilkomir, Litauen
Fläche 1 764 m²
Stockwerk 1
Gebäude zu verkaufen - Esszimmer - Restaurant in Ukmerge Ausgestattet mit 1764, 09 qm 2 ein …
$968,736
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Gewerbefläche 594 m² in Varine, Litauen
Gewerbefläche 594 m²
Varine, Litauen
Fläche 594 m²
Stockwerk 1
INVESTOREN! VERKAUF VON MODERN ZU DEN EUROPÄISCHEN STANDARDS FÜR DIE Herstellung von MEDIZIN…
$1,71M
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Gewerbefläche 7 500 m² in Viskonys, Litauen
Gewerbefläche 7 500 m²
Viskonys, Litauen
Fläche 7 500 m²
Das Gebiet wird mit Gebäuden im Zentrum von Litauen verkauft (Ukmergės raj., Visakkonių kalb…
$757,893
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Gewerbefläche 7 500 m² in Viskonys, Litauen
Gewerbefläche 7 500 m²
Viskonys, Litauen
Fläche 7 500 m²
Das Gebiet wird mit Gebäuden im Zentrum von Litauen verkauft (Ukmergės raj., Visakkonių kalb…
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Gewerbefläche 125 m² in Wilkomir, Litauen
Gewerbefläche 125 m²
Wilkomir, Litauen
Fläche 125 m²
Stockwerk 1
AUF DEM BEHANDLUNG DER PRÜFUNG G. IN UKGERIA, STRATEGISCHER STRATEGISCHER, VISIBLE, die mit …
$368,799
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