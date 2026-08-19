Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Bezirk Telsche
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Bezirk Telsche, Litauen

;
Moscheiken
20
Wiekschnen
3
35 immobilienobjekte total found
Haus in Voveriai, Litauen
Haus
Voveriai, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Ein großes Anwesen mit Gebäuden in der Nähe der Stadt wird im 21.92 Jahrhundert verkauft. Ma…
$56,103
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Plungen, Litauen
Haus
Plungen, Litauen
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER SOFTWARE IN DER AUSSCHUSSUNG VON MIXTUREN MIT DIFFERENTSPACE UND AUSSENENTWICKLU…
$521,687
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Ein Wohnhaus in Mažeikiai Stadt Altstadt. Es ist ein wunderbarer Ort für komfortablen, komfo…
$116,880
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Moscheiken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Moscheiken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 5/5
Voll möblierte, gemütliche und wirtschaftliche 3 Zimmer Wohnung zur Miete im Zentrum von Maž…
$118,249
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Ein Wohnhaus in der Altstadt von Mažeikiai. Ein wunderbarer Ort für ein komfortables, ruhige…
$63,762
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Wiekschnen, Litauen
Haus
Wiekschnen, Litauen
Fläche 62 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER ERGEBNISSE DER HAUSHALTE IN DER KÖRPERSTOFFE - VINKS G. 14 MIT BEIHILFE UND FÖLK…
$26,883
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 6 m²
Etagenzahl 1
SUPPLIED SOUSE mit einer INSTALLATION Lage: Troykyčių k., Versmės g. 36, Mažeikių r. sav. …
$99,348
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Voveriai, Litauen
Haus
Voveriai, Litauen
Fläche 52 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DES LIVING SODO NAM LANDES DER VENTO Auf der Suche nach einem gemütlichen Ort für d…
$76,079
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER LIVING HAUSHALTE IN ERWÄGUNG, HEADG Vollständig für das Leben vorbereitet, voll…
$255,047
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Serksnenai, Litauen
Haus
Serksnenai, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
HAUSHALTSBESTIMMUNGEN Das dowry Dorf, in einer ruhigen und geordneten Umgebung, wird unter A…
$197,082
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Moscheiken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Moscheiken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
VERKAUF VON 2 KAPITALEN IN DER KURZ ALLGEMEINE: • Anschrift: Gamchių g. 25, Mažeikiai • Hoc…
$54,487
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Moscheiken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Moscheiken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 5/5
SALE 2 CABB. BUT 5 / 5 - AME NAME SODE G.9 RETAIL NOTES Fähigkeit, mit einem weichen Darlehe…
$63,475
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Moscheiken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Moscheiken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 5/5
Die 3 Zigaretten sind im FUTTER. - WRITTEN IN ALLEm BUTE, SHARES IN CORRIDOR - VITRUS KONTAK…
$81,469
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Troskuciai, Litauen
Haus
Troskuciai, Litauen
Fläche 8 m²
Etagenzahl 1
Ein Gartenhaus zum Verkauf in der Nähe des Waldes! Suchen Sie einen Ort für Ihr Traumhaus i…
$147,080
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
SALE RESIDENCE. Solarbatterien 18,7KW. Der erzeugte Strom reicht aus, um alle Bedürfnisse de…
$229,086
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 17 m²
Etagenzahl 1
Verkauft In 5,96a. Gartengrundstück mit Haus und anderen abhängigen, ist das Grundstück orde…
$17,632
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 199 m²
Etagenzahl 1
SENT TO THE FAMILY HOUSEHOLD. NAMAS ONE AGE, MIT WERDEN UND MANDARDA Lage: Mažeikiai, Liber…
$135,623
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Kurmaiciai, Litauen
Haus
Kurmaiciai, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
SALE SODIUM - RACK, NATUR UND NATUR DER NATUR! Auf der Suche nach einem Ort, wo Sie aus dem…
$139,116
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Moscheiken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Moscheiken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 5/5
VERKAUF VON 2 KAPITALEN MIT GELTENDE IN NO 2 Zimmer Wohnung zur Miete in Mažeikiai, Ventos …
$45,583
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Moscheiken, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Moscheiken, Litauen
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/5
VERKAUF DER SCHAUBILD 1 MIT DEM VERBRAUCH 1 Zimmer Wohnung zur Miete in Mažeikiai, Naphtini…
$45,077
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Moscheiken, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Moscheiken, Litauen
Zimmer 4
Fläche 88 m²
Stockwerk 5/5
Senden eines MAJOR, BAUGEWERBE von 4 CARBAKS. COUNTRY MONTENEGRO PARK UND SOUGHT, LAUBAI PUK…
$75,355
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
VERKAUFEN ZU DEN WETTBEWERBSHAUSHALTEN Das Haus ist voll möbliert und gepflegt in Vieksniai…
$232,329
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Moscheiken, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Moscheiken, Litauen
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 4/9
Verkauf 1 CABB. BUT 4 Boden SODES G.11 ALLGEMEINE Standort: SOD Ø g. 11, Mažeikiai - Wohnun…
$36,233
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Uzgiriai, Litauen
Haus
Uzgiriai, Litauen
Fläche 119 m²
Etagenzahl 1
Skuodo r. Žebrokos Farm wird verkauft. Haupttätigkeit des Betriebes: Milch- und Milchvieherz…
$334,210
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Pievenai, Litauen
Haus
Pievenai, Litauen
Fläche 346 m²
Etagenzahl 2
Mažeikiai r. Pievėnai Farm wird verkauft. Haupttätigkeit des Betriebes: Milch- und Milchvieh…
$797,783
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Moscheiken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Moscheiken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
ÜBEREINGEKOMMEN VERORDNUNGEN, KONSEQUENZ 2 ANGLE. BUT. BUTTER MIT BESTIMMTEN UND BUYER TECHN…
$48,437
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Plungen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Plungen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/3
3 Zimmer Wohnung zum Verkauf in Plungė Stadt. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$75,230
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Wiekschnen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Wiekschnen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/5
SALE of SPACE, EXPLANATION, 3 KAMB. BUT. ALLGEMEINE Standort: Mažeikai, Friendship Street 3…
$64,962
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
PARKYDAM gemütliches, ausgestattetes Wohnhaus, im Haus ist alles ausgestattet, kann sofort k…
$281,843
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Ziogaiciai, Litauen
Haus
Ziogaiciai, Litauen
Fläche 47 m²
Etagenzahl 2
TEIL DER RESIDENZ (1/2 HAUSHALT) ALLGEMEINE Standort: Mažeikiai, Viekšnių g. 11 • Landplot …
$47,867
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Eigenschaftstypen in Bezirk Telsche

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Bezirk Telsche, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen