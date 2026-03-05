Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Polangen, Litauen

5 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/3
$638
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 370 m²
Stockwerk 2/3
$551
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/5
$464
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
$348
pro Monat
Wohnung 4 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 123 m²
Stockwerk 4/5
$1,855
pro Monat
