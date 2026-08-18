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Wohnimmobilien in Nehrung, Litauen

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18 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 2
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/2
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Wohnung 3 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 3
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/2
REDUCED PREIS! 229 000 EUR -- > 209 000 EUR. GLASS MODERNUS AN DER MARITIME CARRY! = PRINCI…
$243,250
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Wohnung 3 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/3
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/3
NACHRICHTEN NIDA 354 PROJEKT Extra geräumige 60,68 qm Wohnung auf zwei Etagen und zwei Balk…
$428,713
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Wohnung 1 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2/2
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Wohnung 5 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
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$608,400
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/3
IN DER DIFFERENT INSURANCE - BUT of 2 CABAREA in the SECOND HEADs of NDIA Cosy 60,44 m 2 Woh…
$311,853
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Wohnung 5 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 5
Fläche 208 m²
Stockwerk 2/3
In den Niederlanden ist ein einzigartiges 5-CABRAM APPARATUS im ULTURAL-GUIDE. Neringa authe…
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Wohnung 1 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/2
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Wohnung 2 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/3
Träumen Sie vom Leben in einer idyllischen In Nida, wo sich die Schönheit der Natur und die …
$337,357
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Haus in Nehrung, Litauen
Haus
Nehrung, Litauen
Fläche 235 m²
Etagenzahl 2
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Wohnung 4 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 4
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/2
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Wohnung 3 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 3
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/5
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Wohnung 1 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/2
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Wohnung 4 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 4
Fläche 89 m²
Stockwerk 4/4
EXKLUSIVE APPARATUS DES AMT VON LITHUANIEN. Für diejenigen, die nach einem einzigartigen Ort…
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Wohnung 2 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 2
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/2
Wir sind hinter einem Zwielicht von 2 CARBAREYs im Haus, im Völligen CULTUBE. Stellen Sie si…
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Haus in Nehrung, Litauen
Haus
Nehrung, Litauen
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
AUSFÜHRUNGSBEREICH INDIVIDUALEN IN MONTENEGRO • Das Haus ist für Selbstinstallation oder In…
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Wohnung 2 zimmer in Nehrung, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Nehrung, Litauen
Zimmer 2
Fläche 35 m²
Stockwerk 4/4
BUT IN THE HEAD OF NIDAS! = PRINCIPLES: • Exklusive 10 qm große Terrasse mit einem bezauber…
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