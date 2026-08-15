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Gewerbeimmobilien in Lasdien, Litauen

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Gewerbefläche 2 866 m² in Lasdien, Litauen
Gewerbefläche 2 866 m²
Lasdien, Litauen
Fläche 2 866 m²
Verkauf Unique 4 Gebäudekomplex mit Grundstück für kommerzielle, soziale oder administrative…
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Gewerbefläche 265 m² in Lasdien, Litauen
Gewerbefläche 265 m²
Lasdien, Litauen
Fläche 265 m²
Stockwerk 2
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