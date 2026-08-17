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Wohnimmobilien in Ignalinos rajono savivaldybe, Litauen

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Ingelin
3
7 immobilienobjekte total found
Haus in Pasvogine, Litauen
Haus
Pasvogine, Litauen
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
Ein einzigartiger Homestead wird rund um den Wald verkauft. 1,9 ha Grundstück registriert 4 …
$28,983
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Wohnung 2 zimmer in Ingelin, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ingelin, Litauen
Zimmer 2
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/2
DIE INDIVIDUAL "NENDRA 'PROJEKT zu der EFNER IGNALINE. Ein + + CLASS STUDY TYPES - ist Ihr T…
$94,131
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Wohnung 3 zimmer in Ingelin, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ingelin, Litauen
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 3/5
IHRE 3 KAMERA WAS IN IGNALIEN - FÜR LEBEN UND INVESTITIONEN Auf der Suche nach einer Wohnung…
$92,336
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Haus in Senasis Daugeliskis, Litauen
Haus
Senasis Daugeliskis, Litauen
Fläche 48 m²
Etagenzahl 1
PARKYDAM 47,87 ARM HAUSHALTSCHLACHT MIT GEBÄUDEN IM SENSITIVEN WACHSTUMSPREIS, IGNALINE RAJ.…
$20,521
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Haus in Grikiapele, Litauen
Haus
Grikiapele, Litauen
Fläche 66 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf in Grikiapelė Dorf, 1 km von Shakarva, Lake Lūšiai! Das Haus braucht kosmet…
$29,132
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Haus in Melninkai, Litauen
Haus
Melninkai, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 1
BESCHREIBUNG Ignalina ist ein Land, berühmt für viele Seen, Wälder, Tourismus und ruhige Er…
$42,480
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Haus in Ingelin, Litauen
Haus
Ingelin, Litauen
Fläche 273 m²
Etagenzahl 2
VERÖFFENTLICH / SATELLITE HAUSHALTEN AUF DEM ESTER CARRIAGE IN DER IGNALINE. Das exklusive …
$1,17M
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Eigenschaftstypen in Ignalinos rajono savivaldybe

häuser

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