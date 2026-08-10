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Wohnimmobilien in Dovilu seniunija, Litauen

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häuser
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4 immobilienobjekte total found
Haus in Kettwergen, Litauen
Haus
Kettwergen, Litauen
Fläche 166 m²
Litauen, Bezirk Klaipėda, Gemeinde Dovilai, Dorf Ketvergiai, Lietuvininkų Straße 42, Grundst…
$58,637
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Haus 4 zimmer in Schweppeln, Litauen
Haus 4 zimmer
Schweppeln, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district, Jonušai village, Lymanto street 33 (former Memel area). Fully …
$408,318
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Haus 5 zimmer in Kettwergen, Litauen
Haus 5 zimmer
Kettwergen, Litauen
Zimmer 5
Fläche 327 m²
Lithuania, Klaipėda district, Ketvergiai village, in a very beautiful place, near the forest…
$386,572
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TekceTekce
Haus 5 zimmer in Kettwergen, Litauen
Haus 5 zimmer
Kettwergen, Litauen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Litauen, Bezirk Klaipėda, Dorf Ketvergiai (früher Memel), in einer sehr schönen Lage, ein ge…
$275,339
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Immobilienangaben in Dovilu seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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