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Gewerbeimmobilien in Volterra, Italien

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Gewerbefläche 900 m² in Volterra, Italien
Gewerbefläche 900 m²
Volterra, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 900 m²
KK-1722. ЗАГОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВЙ РОЩЕЙ – ВОЛТЕРА, ТОСКАНАНа холмах тосканс…
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Gewerbefläche 790 m² in Volterra, Italien
Gewerbefläche 790 m²
Volterra, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 790 m²
KK-1182. Винодельческое хозяйство с Агритуризмом и Рестораном в Тоскане. ВольтераДанная собс…
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