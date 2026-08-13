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Wohnimmobilien in Vittorio Veneto, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Vittorio Veneto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Vittorio Veneto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 3
Italy is inexpensive! 4-square. off Venice (Vittorio Veneto) - 86,000 euros.Investment + res…
$100,201
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