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Villen in Verbano Cusio Ossola, Italien

;
Verbania
20
97 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Stresa, Italien
Villa 4 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 193 m²
PL-PR-C04. Steinhaus mit Blick auf den See Nur wenige Minuten von der berühmten und charmant…
$490 773
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Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 855 m²
FP-1547. Prestigious alte Villa in StresaHervorragende alte Villa in einer einzigartigen Lag…
$9,35M
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Villa 4 zimmer in Stresa, Italien
Villa 4 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
FP-RIF0075. Schöne Villa am Lago MaggioreAusrichtung: SüdAnsicht: Sichtbarer HofAbwasser: öf…
$525 829
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
MD-280817. Villa 270 qmt, mit Garten 1500 qmt, auf der ersten LinieVilla 270 qmt, mit einem …
$1,05M
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Villa 4 zimmer in Baveno, Italien
Villa 4 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
PL-PR_C00. Lago Maggiore. Haus mit Blick auf den SeeBaveno. Villa zum Verkauf mit einzigarti…
$724 475
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Villa in Stresa, Italien
Villa
Stresa, Italien
Fläche 310 m²
PL-PR_C03. Freistehendes Haus zum Verkauf in StresaStresa, freistehendes Haus mit Abhängigke…
$993 232
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Villa 4 zimmer in Stresa, Italien
Villa 4 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 214 m²
Villa in Brisino, Stresa, ItalienBrisino, ein privates Haus mit einem Garten von ca. 798 qm …
$467 403
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Villa in Cavandone, Italien
Villa
Cavandone, Italien
Fläche 540 m²
PL-171019-1. Schöne klassische Villa in Verbania in der ElitezoneSchöne klassische Villa in …
$1,52M
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Villa 6 zimmer in Belgirate, Italien
Villa 6 zimmer
Belgirate, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
FP-T704. Privathaus mit herrlichem Blick auf den SeeAuf dem Hügel von Beljirat in der Gegend…
$578 412
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Villa 5 zimmer in Cavandone, Italien
Villa 5 zimmer
Cavandone, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 402 m²
FP-T613. Вербании, вилла новой постройкиАрхитектуральная структура виллы составлятся из двух…
$1,74M
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Villa 6 zimmer in Baveno, Italien
Villa 6 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 395 m²
FP-T706. Alte Villa im späten XIX Jahrhundert gebautEine alte Villa, im späten XIX Jahrhunde…
$1,93M
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Villa 4 zimmer in Cavandone, Italien
Villa 4 zimmer
Cavandone, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 216 m²
Villa im Zentrum von PallanzaVilla in den späten 50er Jahren im Zentrum von Pallanza, Verban…
$683 577
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Villa in Cavandone, Italien
Villa
Cavandone, Italien
Fläche 300 m²
FP-0116. Umgeben von einer charmanten GartenvillaIn Verbania Pallanza, ein paar Schritte vom…
$3,39M
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Villa 5 zimmer in Stresa, Italien
Villa 5 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 351 m²
FP-2765. Великолепная вилла с видом на озеро МаджореВ Стрезе, район Магоньино ( Magognino ),…
$1,99M
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Villa 4 zimmer in Baveno, Italien
Villa 4 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
FP-T507. Neu renovierte Villa in BavenoNeu renovierte Villa in Baveno. Wohnzimmer mit Kamin …
$1,17M
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Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 513 m²
FP-0113. Роскошная вилла в СтрезеРоскошная вилла на продажу в нескольких минутах ходьбы от ц…
$1,75M
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Villa 4 zimmer in Gignese, Italien
Villa 4 zimmer
Gignese, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
FP-T452. Вилла 80 годов с прекрасным видом на озеро МаджореВ Джиньезе, с покойным и приватым…
$630 994
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Villa 5 zimmer in Stresa, Italien
Villa 5 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
FP-08102015. Wunderschöne moderne Villa am Ufer des Lago MaggioreIn Stresa, einer prächtigen…
$14,02M
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Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 530 m²
FP-T973. Villa (Verkauf) » Italien » Lago Maggiore » StresaIm Dorf Brisino, in einer ruhigen…
$455 718
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Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
FP-031216. Villa (Verkauf) » Italien » Lago Maggiore » StresaAuf dem Hügel über Stresa, am L…
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Villa 3 zimmer in Stresa, Italien
Villa 3 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
PL-PR-C02. Steinhaus mit Blick auf den SeeIn einer der schönsten und malerischsten Orte des …
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Villa 6 zimmer in Cavandone, Italien
Villa 6 zimmer
Cavandone, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
ISM-060417-16. Отдельно стоящая вилла расположенная на берегу озера Маджоре Отдельно стоящая…
$9,00M
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Villa 6 zimmer in Cannobio, Italien
Villa 6 zimmer
Cannobio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
IT-300418-3. Вилла на озере Маджоре, в КаннобиоПродается вилла на озере Маджоре, Cannobio. П…
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Villa 3 zimmer in Stresa, Italien
Villa 3 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 194 m²
FP-T636. Auf einem Hügel in Stresa im Dorf Somearo schönes Haus mit einem GartenAuf einem Hü…
$338 867
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Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
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Schlafräume 5
Fläche 800 m²
FP-T802. Villa im alten Liberty Stil in StresaEine alte Villa im Stil von Liberty, 1875 geba…
$6,43M
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Villa 6 zimmer in Belgirate, Italien
Villa 6 zimmer
Belgirate, Italien
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Schlafräume 5
Fläche 270 m²
FP-T704. Auf dem Hügel von Beljirat in der Gegend von Karceni, ein privates Haus mit einem s…
$467 403
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Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
FP-T816. Villa mit Pool auf dem ersten Hügel von StresaVilla mit Pool auf dem ersten Hügel v…
$759 530
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Villa 5 zimmer in Stresa, Italien
Villa 5 zimmer
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Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
FP-T447. Das Haus befindet sich im Zentrum der Stadt LevoIn Levo, auf dem Hügel von Stresa, …
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Villa 6 zimmer in Cavandone, Italien
Villa 6 zimmer
Cavandone, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 670 m²
Sir-250515 . Историческая вилла на берегу Озера МаджореОписание: Историческая вилла, построе…
$7,60M
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Villa 6 zimmer in Verbania, Italien
Villa 6 zimmer
Verbania, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 560 m²
IT-300418-4. Villa am Lago Maggiore. Verbania. SonnenblumenVilla zum Verkauf am Lago Maggior…
$8,18M
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