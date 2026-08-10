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Wohnimmobilien in Valsolda, Italien

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Villa 5 zimmer in Valsolda, Italien
Villa 5 zimmer
Valsolda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 253 m²
Nur wenige Minuten von der Stadt Lugano und dem Zentrum von Porlezza und Menaggio entfernt f…
$3,50M
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Villa 7 zimmer in Valsolda, Italien
Villa 7 zimmer
Valsolda, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Nahe der Schweizer Grenze am Luganersee gelegen, nur wenige Minuten vom Dorfzentrum entfernt…
$1,86M
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