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Wohnimmobilien in Unione di comuni Montana Lunigiana, Italien

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Villa in Villafranca in Lunigiana, Italien
Villa
Villafranca in Lunigiana, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Die Villa im Liberty-Stil befindet sich in Villafranca-in-Lunidjan, Toskana. Die Villa ist v…
$1,27M
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Immobilienangaben in Unione di comuni Montana Lunigiana, Italien

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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