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Wohnimmobilien in Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italien
Villa
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 370 m²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,89M
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Villa 9 zimmer in Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italien
Villa 9 zimmer
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 370 m²
Etagenzahl 3
Auf der Panoramahöhe in der Ferienzone von Castrocaro Terme, der Provinz Forli Cesena, in de…
$5,50M
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Immobilienangaben in Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Italien

mit Garage
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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