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Wohnungen in Unione dei comuni del Medio Verbano, Italien

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Wohnung 2 zimmer in Leggiuno, Italien
Wohnung 2 zimmer
Leggiuno, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 170 m²
Wohnung in der Stadt Lejuno. See MaggioreIn Lejuno, auf der Ostseite des Lago Maggiore in de…
$586,100
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