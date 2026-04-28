Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Unione dei Comuni Circondario dellEmpolese Valdelsa
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Unione dei Comuni Circondario dellEmpolese Valdelsa, Italien

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 400 m² in Certaldo, Italien
Gewerbefläche 1 400 m²
Certaldo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 400 m²
KK-1158. Виноградники, винодельня в Чертальдо - провинция Флоренция - ТосканаПоместье, винод…
$3,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Gewerbefläche in Montaione, Italien
Gewerbefläche
Montaione, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
KK-090420. Wunderschöne Villa. LandwirtschaftstourismusBemerkenswerter Bauernhof, ab 1200 n.…
$4,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen