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Wohnimmobilien in Überetsch-Unterland, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Kaltern an der Weinstraße, Italien
Wohnung 4 zimmer
Kaltern an der Weinstraße, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Romantisches Gartenappartement mit Mendelblick in Kaltern an der Weinstraße zu verkaufen. V…
$552,905
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Immobilienangaben in Überetsch-Unterland, Italien

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