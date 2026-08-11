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Häuser in Teramo, Italien

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Unione dei Comuni della Val Vibrata
14
Giulianova
8
Tortoreto
6
Martinsicuro
3
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27 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Tortoreto, Italien
Villa 6 zimmer
Tortoreto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
EC- Das Haus ist neu gebaut, in Tortoreto.Die Villa besteht aus drei Ebenen mit einer Gesamt…
$363,382
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Villa 5 zimmer in Giulianova, Italien
Villa 5 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 520 m²
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
$820,540
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Villa 4 zimmer in Giulianova, Italien
Villa 4 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульнова,…
$644,710
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DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus 11 zimmer in Giulianova, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 11
Fläche 350 m²
Einfamilienhaus mit Garten 1.000 qm Auf zwei Etagen von je 150 qm plus Dachgeschoss mit Wohn…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Giulianova, Italien
Villa 4 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
IT- Verkauf Zweigeschossiges Haus mit einer Fläche von 230 QuadratmeternZum Verkauf ist ein …
$257,884
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Villa in Giulianova, Italien
Villa
Giulianova, Italien
Fläche 500 m²
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
$3,52M
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Villa 6 zimmer in Giulianova, Italien
Villa 6 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый в ист…
$843,984
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Villa 6 zimmer in Tortoreto, Italien
Villa 6 zimmer
Tortoreto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
$363,382
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Villa 4 zimmer in Pineto, Italien
Villa 4 zimmer
Pineto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
EG-181219-7. Villa mit herrlichem MeerblickDie Villa befindet sich in der Stadt Pineto etwa …
$386,826
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Haus in Tortoreto, Italien
Haus
Tortoreto, Italien
Fläche 1 500 m²
Baugrundstück von 1.500 Quadratmetern zur Straße und ca. 1 km von der adriatischen Staatsstraße
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Tortoreto, Italien
Villa 5 zimmer
Tortoreto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
EC- Wir bieten Ihnen zum Verkauf eine elegante Villa mit MeerblickIn der schönen Stadt Torto…
$1,29M
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Haus in Colonnella, Italien
Haus
Colonnella, Italien
Fläche 200 000 m²
Wohnung im historischen Zentrum im zweiten Stock ohne Aufzug in einem Gebäude von nur drei W…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Martinsicuro, Italien
Villa 4 zimmer
Martinsicuro, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
EC-181219. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла с прекрасн…
$386,826
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Villa 3 zimmer in Colonnella, Italien
Villa 3 zimmer
Colonnella, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
EG-181219-5. Villa in ColonnellaVilla in der Stadt Colonnella nur fünf Minuten vom Strand un…
$322,355
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Villa 6 zimmer in Atri, Italien
Villa 6 zimmer
Atri, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
IT-060718. Exklusive Villa mit Meerblick. In den WarenkorbExklusive Villa mit Meerblick. Bei…
$350,488
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Villa 4 zimmer in Mosciano SantAngelo, Italien
Villa 4 zimmer
Mosciano SantAngelo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
EC-. Предлагаем на продажу часть виллы ( таунхаус дуплекс ) В самом престижном районе города…
$644,710
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Villa 4 zimmer in Pineto, Italien
Villa 4 zimmer
Pineto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом р…
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Haus in Scapriano, Italien
Haus
Scapriano, Italien
Fläche 2 300 m²
Baugrundstück in einem Wohngebiet in Panoramaposition machbar Volumen mc 2200 Wohnziel
$186,020
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Villa 4 zimmer in Tortoreto, Italien
Villa 4 zimmer
Tortoreto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
EC-. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100 кв.мТОРТОРЕТО АЛТО: ПОЛНОСТО. …
$527,490
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Villa 6 zimmer in Corropoli, Italien
Villa 6 zimmer
Corropoli, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 800 m²
BG-V801 Privatvilla im klassischen Stil in San OmeroPrivate Villa im klassischen Stil, in Sa…
$1,76M
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Villa 6 zimmer in Villa Rosa, Italien
Villa 6 zimmer
Villa Rosa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
BG-H112 Private Villa mit Garten, Alba AdriaticPrivate Villa am Meer in Alba Adriatic, in ei…
$2,58M
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Villa 3 zimmer in Colonnella, Italien
Villa 3 zimmer
Colonnella, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
Villa in ColonnellaVilla in der Stadt Colonnella nur fünf Minuten vom Strand und ein paar Mi…
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Villa 4 zimmer in Pineto, Italien
Villa 4 zimmer
Pineto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
EC-130218. Вилла в городе Пинето. Абруццо. ИталияПредлагаем на продажу дом в городе Пинето, …
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Villa 4 zimmer in Martinsicuro, Italien
Villa 4 zimmer
Martinsicuro, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
EC- Villa mit herrlichem Meerblick zum Verkauf in MartinsicuroDie Villa mit einer Fläche von…
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Reihenhaus 9 zimmer in Colonnella, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Colonnella, Italien
Zimmer 9
Fläche 180 m²
Land von 16,00 Hektar Ackerland in allen guten süßen Hügeln leicht zugänglich Exposition
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Tortoreto Lido, Italien
Villa 4 zimmer
Tortoreto Lido, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
EG-181219-3. Komplett renoviertes Haus mit Pool und Garten 2100m2Tortoreto Alto: Komplett re…
$527,490
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Villa 6 zimmer in Giulianova, Italien
Villa 6 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 200 m²
EC-77. Старинная Вилла в г. Джулиянова Предлагаемая недвижимость находится в городе Джулиян…
$3,28M
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