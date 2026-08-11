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Gewerbeimmobilien in Teramo, Italien

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Hotel 2 200 m² in Alba Adriatica, Italien
Hotel 2 200 m²
Alba Adriatica, Italien
Zimmer 50
Fläche 2 200 m²
Hotel mit 50 Zimmern in ausgezeichnetem Zustand gegenüber dem Meer mit eigenem Strand und Chalet
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 500 m² in Scapriano, Italien
Gewerbefläche 500 m²
Scapriano, Italien
Fläche 500 m²
Großes Bauernhaus in Panoramalage am Rande der Stadt mit vorherrschender östlicher Expositio…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 100 m² in Giulianova, Italien
Gewerbefläche 100 m²
Giulianova, Italien
Zimmer 1
Fläche 100 m²
Gewerbeflächen mit drei Fenstern 50 Meter von der Adria entfernt 2004 renoviert Gewerbeanzie…
$232,525
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TekceTekce
Hotel 3 000 m² in Giulianova, Italien
Hotel 3 000 m²
Giulianova, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 3 000 m²
IT-070720. Hotel auf der ersten Linie 3*In der zentralen Gegend von Julianova Lido ist ein D…
$3,75M
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Red Feniks Montenegro
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