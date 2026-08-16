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Villen in Sud Sardegna, Italien

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3 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in CadeseddaCalasetta, Italien
Villa 3 zimmer
CadeseddaCalasetta, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
IT-030420-1. Villa 70 m2 in Strandnähe, Garten 3700 m2.Zum Verkauf Villa 70 qm in Strandnähe…
$293,050
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Red Feniks Montenegro
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Villa 3 zimmer in CrabonaxaVillasimius, Italien
Villa 3 zimmer
CrabonaxaVillasimius, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Wir präsentieren Ihnen ein großes Haus für 2 Familien, 130-150 Meter vom berühmtesten Simius…
$520,514
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Villa 8 zimmer in CrabonaxaVillasimius, Italien
Villa 8 zimmer
CrabonaxaVillasimius, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Wohnfläche 230 Quadratmeter, Gesamtfläche von 1500 Quadratmetern. m., 200/250 Schritte vom M…
$980,968
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Immobilienangaben in Sud Sardegna, Italien

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