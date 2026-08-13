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Wohnimmobilien in Spoleto, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Spoleto, Italien
Villa 6 zimmer
Spoleto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
$1,76M
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