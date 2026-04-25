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Villen in SantElpidio a Mare, Italien

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Villa 6 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 10 200 m²
BG-ABIV5401U Alte Villa in Porto San ElpidioVilla von 1780 in Porto San Elpidio, 8 km vom Me…
$2,58M
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Red Feniks Montenegro
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