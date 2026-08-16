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Gewerbeimmobilien in San Severino Marche, Italien

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 250 m² in San Severino Marche, Italien
Gewerbefläche 250 m²
San Severino Marche, Italien
Zimmer 9
Fläche 250 m²
Referenznummer: N602Name der Immobilie: Casa Chigi IIOrt: Im LandStadt: Zone: MazeratesePosi…
$58,131
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Gewerbefläche 500 m² in San Severino Marche, Italien
Gewerbefläche 500 m²
San Severino Marche, Italien
Zimmer 9
Fläche 500 m²
Medizinisches Zentrum im Einkaufszentrum Mehrere Disziplinen bereits in Betrieb und andere i…
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